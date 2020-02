Slavoj nastoupil po dvoutýdenní nucené pauze způsobené odložením duelu v Pelhřimově kvůli onemocnění většiny hráčů, což se zkraje utkání promítlo i do dění na hrací ploše a úvodní dvacetiminutovka skončila smírně.

Pak už se krumlovská mašina dostala do obvyklých obrátek a šesti góly v řadě vytáhla náskok až na 7:1. Humpolec, a je třeba zmínit, že postrádal několik marodů, pak sice dvěma trefami v rychlém sledu korigoval, ale poslední slovo měli opět domácí, když se prosadil jejich nejproduktivnější hráč Josef Krcho.

Ten si dvěma zásahy vylepšil bilanci na 37 bodů (23+14) a v kanadském bodování krajské ligy mu patří třetí příčka za pelhřimovskou dvojicí Bohumil Svoboda (45) a Martin Hadrava (38).

„V první třetině bylo znát, že jsme prakticky čtrnáct dní nebyli na ledě, ale od druhé části jsme převzali otěže zápasu, byli jsme lepší a zaslouženě zvítězili,“ pravil spokojeně českokrumlovský kouč Vilém Migl.

Jeho tým nyní čekají dva zápasy ve dvou dnech, které uzavřou základní část. Nejprve v pátek 21. února Slavoj zavítá k dohrávce na led suverénního Pelhřimova a hned o den později se představí v Milevsku, které bude hájit osmou příčku, jež jako poslední zaručuje účast ve vyřazovacích bojích.

„Je jasné, že jsou před námi těžké zápasy. O kvalitách Pelhřimova netřeba pochybovat, i když jsme jediným týmem, který jej dokázal v této sezoně porazit. A Milevsko hraje o všechno, takže to také nebude žádná procházka. My zase na dálku bojujeme s Radomyšlí o druhou příčku, kterou bychom před play off rádi uhájili. Přestože hrajeme dva dny po sobě, měli bychom to zvládnout. Před sezonou jsme kvalitně a poctivě trénovali a nyní to musíme potvrdit,“ poznamenal Vilém Migl.

Slavoj Český Krumlov – Jiskra Humpolec 8:3 (1:1, 3:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 2. Řepa (Michalec), 24. Klíma (Unger), 33. J. Krcho (Břečka), 36. Kutiš (Hakl), 43. Hakl (Michalec), 46. M. Lukeš (Klíma, Unger), 48. Gallistl (F. Čížek, Klíma), 60. J. Krcho (Břečka) – 17. Kulík (Vít. Brož, Zd. Jelínek), 51. Brychta (Hubata, Vít. Brož), 53. Brychta (Dolejš).

Rozhodčí: Hamr, Kraval – Dančišin, Šesták. Vyloučení: 8:6, navíc M. Lukeš (ČK) 10 minut + do konce. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 137.

Č. Krumlov: Pícha – F. Čížek, Gallistl, Břečka, Kutiš, D. Svoboda, Řepa – M. Lukeš, Unger, Klíma, J. Kadlec, J. Krcho, Hakl, Michalec, Berný, V. Vodička.