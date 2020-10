Hokejisté Českého Krumlova dali zapomenout na rozpačitou premiéru v krajské lize, v níž doma podlehli Veselí nad Lužnicí 7:8, a ve svém druhém vystoupení po mnohem lepším výkonu v defenzivě s přehledem zvítězili na ledě budějovického Samsonu 6:1.

Trenér vítězů Vilém Migl byl pochopitelně s vystoupením svého týmu spokojený. „Je sice pravda, že úvodních deset minut jsme možná ještě pod dojmem ztraceného utkání s Veselím působili poněkud rozpačitě, ale pak jsme domácí začali přehrávat, lépe jsme bruslili, a to se promítlo i do skóre. A hlavně jsme se drželi stanovené taktiky, tedy vycházet z důsledné a zodpovědné práce v defenzivě. Že dokážeme střílet góly, to víme, ale potřebovali jsme zlepšit obrannou činnost. Výsledek vyniká o to víc, že místo zraněných klíčových beků museli v obraně zaskočit útočníci Klíma s Řepou. A poděkování patří rovněž našim fanouškům, kteří nám vytvořili téměř domácí prostředí,“ okomentoval duel kouč Slavoje Vilém Migl.