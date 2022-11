„Po celkem vyrovnané první třetině si oba celky vytvořily zhruba stejně šancí, ale my byli produktivnější a také nás podržel brankář Pícha. Od druhé třetiny jsme ale Vimperk přehrávali, dobře jsme bruslili i kombinovali a protivníka jsme ani moc nepouštěli do šancí. a když ano, poslední instancí byl spolehlivý Pícha. My naopak stříleli branky po pěkných a rychlých kombinacích. Odehráli jsme povedené utkání,“ těšilo trenéra krumlovských hokejistů Viléma Migla.

Krajskou ligu nyní čeká dvojkolo. V něm Slavoj v pátek 28. října na svém stadionu přivítá Božetice (17 hodin) a v neděli se představí na píseckém ledě v souboji s Radomyšlí (18).

„Rádi bychom potvrdili vzrůstající formu, konečně doháníme i tréninkové manko ze začátku sezony. Body potřebujeme, abychom se dotahovali na elitní čtyřku. S Božeticemi chceme potvrdit roli favorita a body bychom rádi získali i proti Radomyšli,“ dodal.

HC Vimperk – Slavoj Český Krumlov 2:12 (2:4, 0:3, 0:5)

Branky a nahrávky: 2. Holub (Schmidt, P. Novotný), 12. J. Sitter – 3. Klíma (Kozák), 10. Gallistl ( Kadlec, Svoboda), 13. Vondřich (Kadlec, Kozák), 20. Anderle (Gallistl, Svoboda), 31. Machálek (Hakl), 32. Michalec (Hakl), 34. Lamač (Ungr, Řepa), 45. Anderle ( Svoboda, Gallistl), 46. Hakl, 49. Lamač (Šimek, Berný), 51. Michalec (Hakl, Šimek), 59. Klíma (Kadlec). Rozhodčí: Novotný – Tuháček, Diviš. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 300.

Č. Krumlov: Pícha – Svoboda, Gallistl, Kozák, Machálek, Řepa, Šimek – Kadlec, Klíma, Vondřich, Michalec, Hakl, Anderle, Ungr, Berný, Lamač.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 6 6 0 0 0 45:10 18

2. Veselí nad Lužnicí 6 4 0 0 2 43:28 12

3. Milevsko 5 3 1 0 1 25:12 11

4. Soběslav 6 3 0 2 1 25:22 11

5. Český Krumlov 5 3 0 0 2 33:21 9

6. Radomyšl 5 2 1 0 2 23:25 8

7. Hluboká nad Vltavou 4 1 2 0 1 9:10 7

8. Vimperk 5 1 0 0 4 16:28 3

9. Jindřichův Hradec 6 0 0 3 3 12:28 3

10. Strakonice 5 1 0 0 4 19:36 3

11. Božetice 5 0 1 0 4 16:46 2