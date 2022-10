Závěrečná dvacetiminutovka nabídla dalších osm gólů. Krumlov nakonec soupeři nasázel tucet branek, ale zároveň už nehrál tak pozorně a důsledně, a tak hostům dovolil celkem čtyřikrát překonat brankáře Píchu.

„Jednak jsme konečně mohli hrát na tři kompletní pětky a nemuseli jsme slepovat mužstvo jako v Milevsku a trochu jsme mohli i potrénovat, což se také projevilo. Už první třetina měla skončit výraznějším rozdílem, ale některé vyložené šance jsme nedokázali proměnit. Ve druhé mužstvo dodržovalo to, co jsme si řekli, tedy pozorně bránit střední pásmo a vyrážet do rychlého přečíslení. Přineslo to ovoce v podobě pěti gólů a souboj byl tak de facto rozhodnutý. Zápas jsme nakonec dotáhli do dvojciferné výhry, ale také jsme polevili v koncentraci a dovolili soupeři korigovat. K optimálnímu výkonu to má ještě daleko, stále máme tréninkové manko, ale věřím, že jej rychle doženeme,“ zhodnotil střetnutí trenér vítězného celku Vilém Migl.

Ve 4. kole se krumlovští hokejisté v neděli představí 9. října v Soběslavi (17).

HC Slavoj Český Krumlov – HC Strakonice 12:4 (2:1, 5:0, 5:3)

Branky a nahrávky: 2. Lamač (Korytar, Fučík), 5. Kozák (Machálek, Vondřich), 23. Lamač (Berný), 26. Kadlec TS, 31. Vondřich (Kadlec, V. Krcho), 35. Lamač (Fučík, Korytar), 36.. Kadlec (V. Krcho), 41. V. Krcho (Machálek, Vondřich), 50. Lamač (Šimek), 50. V. Krcho (Machálek), 51. Gallistl ( Anderle, Hakl), 53. Hakl (Michalec, Gallistl) – 7. Kovář (Dlouhý), 42. Januška (Babor), 44. Januška ( Mikeš, Andrle), 54. P. Šebesta (Dlouhý). Rozhodčí: Matoušek – Hřídel, Komzák. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 79.

Č. Krumlov: Pícha – Machálek, Řepa, Kozák, Korytar, Gallistl, Šimek – Kadlec, V. Krcho, Vondřich, Michalec, Hakl, Anderle, Berný, Fučík, Lamač.