Krumlovští Medvědi v přátelském zápase porazili Vimperk

Krumlovští hokejisté vyjeli o víkendu do Vimperka na přátelské utkání. Padlo sedm branek, do krumlovské sítě o jednu víc než do té vimperské.

HC Slavoj Český Krumlov (bílé dresy) – HC Vimperk. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Karel Vosika

Medvědi, pod novou trenérskou dvojicí Mígl/Machálek, se z podhůří Šumavy vrátili spokojení, s výsledkem 3:4. Za Slavoj puk do branky poslali Miroslav Lukeš, Ivo Gallistl, Jan Berný a Viktor Vodička. V prvním kole Krajské ligy mužů Jihočeského kraje, která startuje tuto sobotu zápasem mezi HC Milevsko 2010 a Jiskrou Humpolec, se Slavoj představí od 17 hodin na ledě v Soběslavi. První domácí zápas, ve 2. kole ligy, mají Krumlovští naplánovaný na neděli 29. září, také na 17. hodinu, utkají se v něm s Božeticemi. "Teď v neděli od 17 hodin hrají doma naši junioři," zve všechny fanoušky ledního hokeje, kteří chtějí přijít fandit, na zápas Regionální ligy juniorů předseda HC Slavoj Karel Kašák. "Hrají, stejně jako muži, se Soběslaví." Sestava Slavoje: Lukeš R., Pícha - Šimek, Čížek, Svoboda, Břečka -Krcho, Fučík, Berný, Lukeš M., Klíma, Gallistl, Machovec, Hakl, Vodička

Autor: Zuzana Gabajová