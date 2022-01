Ve Strakonicích po první třetině Medvědi prohrávali 0:4, ale tento výsledek dění na ledové ploše příliš neodrážel. „Kdyby to bylo 4:4, asi by se nikdo nedivil, ale bohužel. Začali jsme dobře, deset minut jsme domácí tlačili, ale neproměnili jsme ani jedinou šanci. Strakonice byly produktivnější. Od druhé části jsme naštěstí smůlu v koncovce protrhli a dovedli zápas aspoň do prodloužení, v němž o bodu navíc rozhodl Vojtěch Krcho. Asi jsme lepší nebyli, ale určitě šťastnější a výhru jsme chtěli víc,“ zmínil trenér krumlovských hokejistů Vilém Migl.