Podle zápisu o utkání by se dalo říci, že by v České, Krumlově nemuseli mít problém s počtem hráčů. Jedním dechem je však třeba říci, že do hry nastoupil i trenér Kamil Šťastný a několik juniorů. „Jelikož jsme již od začátku letní přípravy spojeni dohromady junioři a muži, tak i počet hráčů, když to vezmete na kusy, se může tvářit jako dostatečný. A je to tak, že i mladí, které chceme časem zabudovat jako vlastní odchovance do áčka, dostávají šanci. Proto jsme spojili letní přípravu áčka mužů i juniorky. Když si ale vezmeme, že jsou to dva týmy a pár juniorů ještě zůstalo doma, tak nedáme v každém mužstvu dohromady ani tři lajny,“ hovořil asistent trenéra Vilém Migl ml. o tom, že personální problémy v klubu přetrvávají.

Porážka však nemusela být 1:5, protože i hráči Českého Krumlova měli šance. „Myslím si, že tam, kde jsme mohli provést korekci výsledku a kde ten výsledek kosmeticky mohl vypadat lépe, byla třetí třetina, ve které jsme si vytvořili plno vyložených šancí. Dá se říci, že tutovek, a ty jsme zahodili. Při trošku lepším zakončení, které pramení z herní praxe a tréninku, bychom z těch pěti tutovek třeba dva góly dali a výsledek by nebyl 5:1, ale třeba 5:4 nebo 5:3. Na druhou stranu uznávám, že jsme tahali za kratší konec a že jsme na konci zapojili úplně všechny do hry, včetně mladých. Věřím, že se vyhrají a že by do budoucna mohli být příslibem,“ doplnil asistent trenéra.

Domácí zápasy bude hrát Slavoj v pátky a hned k prvnímu přijede do Českého Krumlova celek Radomyšle. „Stadion byl prakticky hned po otevření uzavřen pro obavu z velké vody. Ta naštěstí nepřišla, a tak se nyní pokusíme něco natrénovat. Ale za týden můžeme jít dvakrát na led. To manko nikdy nemůžeme dohnat. Můžeme ho jen trochu zmenšit tím, že se budeme pohybovat na trénincích a na ledě,“ hovořil Vilém Migl o možnostech přípravy.

Radomyšl v prvním kole doma podlehla Hluboké 2:4, když pět minut před koncem třetiny vedla. Hosté však zápas otočili i bez svých největších hvězd. Co tedy od zápasu očekávat? „Když se podívám na sestavu Hluboké, byla výkonnostně poloviční než ta na konci minulé sezony. Tři lidé, kteří dělali hru, tam nebyli, plus ještě jeden či nebo dva hráči, kteří to také táhli. Hluboké chybělo to nejlepší, co má v záloze. Myslím si, že na sebe narazily mančafty zhruba podobné úrovně. Když budu brát, že by do budoucna měla Hluboká zase posílit hráči, kteří by jim dělali hru, tak by se ten zápas vyvíjel jinak,“ vrátil se k zápasu Hluboké na ledě Radomyšle Vilém Migl a doplnil k prvnímu domácímu duelu: „Pro nás je každý zápas důležitý, protože potřebujeme herní praxi a co nejrychleji se do toho dostat. Samozřejmě bychom rádi doma získali nějaké bod."