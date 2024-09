Potkaly se dva celky, které v prvním utkání nebodovaly. Hrstka diváků neviděla žádnou velkou hokejovou podívanou, spíš to byl boj s mnoha chybami. Ale padaly branky, což je kořením hokeje. Hosté sice dopláceli častým vylučováním (devět dvouminutových trestů) na svou nedisciplinovanost, nicméně si domácí s přesilovkami až tak dobře poradit nedokázali a o výhře Radomyšle rozhodly dva góly v oslabení. „Byl to úplný nesmysl, tentokrát jsme dostali dva nebo tři góly v naší přesilovce,“ kroutil po utkání hlavou domácí trenér Vilém Migl.

Domácí fanoušek nemohl být s hrou ani výsledkem spokojen. „Byla to přetlačovaná, taková bitva podpořená špatným ledem. Bylo tam plno chyb na obou stranách, ale hosté dokázali více využívat nabídnutých šancí,“ shrnul krátce utkání českokrumlovský trenér.

Opticky více šancí měli domácí, ale pálili na střed brány, což nemohlo brankáře Koryťáka ohrozit. „Je to fakt, stříleli jsme přímo doprostřed brány. Soupeř v utkání prokázal lepší střeleckou mušku,“ smutnil Vilém Migl.

Radomyšl měla devět vyloučených. Domácí sice dvě přesilovky proměnili, ale dvakrát při vlastní přesilovce také inkasovali. „Vychází to z toho, že jsme při přesilovkách dělali hrubé hloupé chyby. Místo abychom soupeře trestali, tak jsme vyráběli z přemíry snahy hrubé chyby, soupeř nám ujížděl do brejků či přečíslení a dokázal to využít,“ hodnotil přesilovky Vilém Migl. Domácí navíc neproměnili trestné střílení.

Trestné střílení Hakla gólman Radomyšle vyrazil. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Ani trenér Radomyšle Jan Kolář nemohl být s úrovní hry moc spokojen, nicméně je hřály tři získané body. „Byl to hlavně boj, který rozhodlo proměňování šancí. Nás navíc strašně sráží nedisciplinovanost. Měli jsme plno vyloučených. Ve hře pět na pět jsme nebyli o tolik horší než soupeř, ale dostávali jsme domácí do hry našimi fauly, které skutečně fauly byly. Naštěstí nás držela ve hře produktivita,“ komentoval duel Jan Kolář.

Devět vyloučených je v utkání, kde až tolik velkých soubojů nebylo, opravdu hodně. Jak na to trenér reagoval? „Bylo to za banální fauly. Mluvil jsem s klukama, apeloval na ně, aby si dávali pozor a někteří hříšníci nedohrávali koncovku zápasu. Ale stejně jsme do oslabení z přemíry snahy, jako například bylo vyhození kotouče ze hřiště. Naštěstí jsme v tom oslabení dali rozhodující branku," hovořil o trestech trenér Radomyšle a doplnil: „Musíme to do dalších zápasů zklidnit. Jsme až moc přemotivovaní a pak děláme chyby.“

Neúspěšná přesilovka Radomyšle pět na tři. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Přestože hráli minutově hosté skoro třetinu v oslabení, dali v této početní situaci dva góly. „Nám se podařil únik ve druhé třetině. Před rozhodujícím gólem na 5:4 pak Urbanec obětavě vypíchl kotouč a Brož dával gól. Domácí pak šli do power play, měli to šest na čtyři, my to dokázali uhránit a hned poté, co skočil hráč na led, jsme dávali šestý gól,“ popsal poslední minuty zápasu trenér hostů.

V minulém utkání s Hlubokou koncovka Radomyšli nevyšla, tentokrát ano a má tři důležité body. „Je to tak. Hokej úplně pohledný nebyl, ale i sestava byla slepená. Jeli jsme do Krumlova zabojovat o nějaký bod, což se nám povedlo,“ dodal k utkání Jan Kolář.