Zápas přitom měli hosté velmi dobře rozehraný a ještě v jeho polovině vedli 3:1. „Dvě třetiny to bylo s Plzní naprosto vyrovnané utkání. I když jsme hráli jen na tři útoky, tak mě překvapilo, že jsme s domácími vydrželi bruslit až do konce zápasu. Ale bylo znát, že soupeř byl o něco čerstvější a hlavně jsme si nechali dát pár hloupých gólů. To musíme do začátku extraligy zlepšit,“ je si vědom.

Už ve třetí minutě dal mladý forvard premiérový gól letošní sezony. „Při přesilovce jsem se do toho opřel a naštěstí to tam spadlo,“ vrací se ke své utěšené bombě k tyči. Ještě v první třetině mohl dosáhnout dokonce hattricku, protože přidal i druhý gól a třetí ve vyložené šanci doslova odmítl. „Byla to krásná nahrávka od Adama Rašky, ale přestřelil jsme branku. To musí být gól,“ sypal si popel na hlavu.

Beránek býval vždy spíše soubojovým hráčem a specialistou na oslabení. Najednou ale chodil i na přesilovky a pro něj až nezvykle se tlačil do koncovky. „Řekl jsem si, že letos budu víc střílet, abych dal občas i nějaký gól,“ usměje se. Určitý posun sestavou vzhůru ho potěšil, ale svou pozici nijak nepřeceňuje. „Pořád je to jen příprava, to nic neznamená. Uvidí se, až jak to bude na začátku soutěže,“ nepropadá předčasnému optimismu.

I když se jednalo pouze o přátelské utkání, pořád je Martin Beránek autorem premiérového gólu sezony, což si zřejmě říká i o příspěvek do týmové pokladničky. „To se budu muset domluvit s pokladníkem. Tím je Roman Vráblík, s ním to jednoduché nebude,“ rozesměje se.

Trenér Jaroslav Modrý byl s výkonem svého svěřence spokojen: „Zápas odehrál se správným sebevědomím a byl za to odměněn dvěma góly. Ukázal, že do naší hry může přinést více, než jenom srážení se se soupeři a blokování střel. Je to kvalitní hokejista v dobré kondici a musíme s ním dál pracovat,“ zhodnotil jeho výkon v duelu v Plzni.