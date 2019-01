České Budějovice – Vedení HC Mountfield nelenilo a ještě před uzávěrkou přestupů přivedlo ještě jednu posilu do útoku. Již v pátek proti Kometě Brno (17.30) by měl českobudějovický dres poprvé obléci kmenový hráč pražské Sparty Lukáš Luňák (23 let).

Lukáš Luňák | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Jak vlastně došlo k vašemu příchodu na jih Čech?

Seběhlo se to hodně rychle. V neděli jsem měl první signály, že by Budějovice o mě měly zájem. Definitivní to bylo v úterý v půl deváté večer. Rychle jsem se sbalil a ve středu ráno už jsem tady byl na tréninku.



Rozmýšlel jste se?

Vůbec. Ani chvilku. Za tuto příležitost jsem byl moc rád a těšil jsem se, že si znovu zahraji extraligu. Doufám, že Budějovicím pomohu, co nejvíc to půjde. Opravdu si nesmírně vážím toho, že tady mohu hrát.



Letošní sezonu jste zahájil na Spartě, ale dlouho jste tam nevydržel. Proč?

Sezonu jsem začal normálně na Spartě a celkem se mi povedla příprava. I vzhledem k tomu, že jsem nastupoval ve čtvrté lajně a na ledě jsem nestrávil tolik času. Do extraligy ale Sparta nevstoupila nejlépe a přišly výměny na trenérském postu. Začalo se sázet na zkušenější hráče a byl jsem odeslán na farmu do Litoměřic.



Jaká je pozice Litoměřic v první lize, i vzhledem k úzké spolupráci právě se Spartou?

Oba kluby jsou hodně provázané a bylo nás tam asi deset mladých hráčů ze Sparty. Spolupráce funguje na výborné úrovni. Nicméně ani Litoměřice neprožívají zrovna ideální období a vypadá to, že budou hrát play out. I proto jsem byl strašně rád, že nabídka z Budějovic přišla. Na extraligu se moc těším.



Byly v průběhu sezony nějaké náznaky, že byste se mohl z Litoměřic vrátit do Sparty?

To ani ne. Spíše se ozvaly některé jiné kluby. Sparta teď hraje velmi dobře, nastupují tam čtyři kompletní lajny a není se čemu divit, že se jim do toho nechce sahat.



V kabině Mountfieldu jste narazil na nějaké známé tváře?

Když jsem poprvé přišel do kabiny, tak jsem znal asi šest hráčů. Kubu Langhammera ještě ze Sparty a další kluky, se kterými jsem hrával v Písku nebo v mládežnických reprezentacích.



Jak jste se s vedením klubu domluvili?

Přicházím na hostování do konce sezony. Taková je dohoda.



Na Spartě vám po sezoně končí smlouva?

Ano. Smlouvu mám do konce sezony a pak se uvidí, jak se dohodneme.



Berete to tedy tak, že v Budějovicích můžete hrát i o případné další angažmá?

To vůbec nevím. V tomhle smyslu jsme se nebavili. Bude záležet na mých výkonech. Pokud budu hrát dobře, tak se třeba Budějovice budou chtít se Spartou dohodnout. To teď ale vůbec neřeším a soustředím se jen na první a hodně důležitý zápas, který hrajeme s Brnem.



Věděl jste, do čeho jdete? Že se Mountfield pere o účast v předkole play off.

To jsem dobře věděl a těším se na to. Budějovice na mě působí jako sympatický tým a jsem hrozně rád, že tady mohu být. Věřím, že to zvládneme a play off hrát budeme.



Ve kterém útoku jste trénoval?

Byl jsem ve třetím útoku s Tomášem Knotkem a Jakubem Sujou. Oba výborně znám, protože jsme spolu hrávali. Trenér mi dal nástin toho, co ode mě očekává. Podle toho se zařídím.



Můžeme vás proti Brnu očekávat v základní sestavě?

Zatím to vypadá, že ano.



Co vám říká jako soupeř Kometa Brno?

Na Brno ještě se Spartou nemám úplně nejlepší vzpomínky. Ty zápasy bývaly vždycky hrozně vyhecované. jejich hráče ale známe. Navíc jim bude chybět Kuba Svoboda, který dostal v posledním zápase distanc. Věřím, že to zvládneme. Budeme hrát doma a doufám, že přijde hodně lidí. Je to hodně důležitý zápas a hraje se vlastně o šest bodů.



Hlavní hrdinou populárního seriálu Okresní přebor byl váš jmenovec Jirka Luňák v podání skvělého Ondřeje Vetchého. Neříkají vám občas kamarádi v této souvislosti Jirko?

Kluci na Spartě mi někdy říkali Jiřino. Všiml si toho i jeden nejmenovaný deník, který se mnou dělal rozhovor v tom smyslu, že mám svého seriálového bráchu. To jsem všechno zaregistroval. Seriál jsem i sám sledoval.