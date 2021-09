„Úvodní duel naše týmy sehrály s favorizovaným pardubickým Dynamem,s níž jsme v každé skupině prohráli po jednom utkání. Byly to však jediné naše porážky v celém klání,“ poznamenal vedoucí týmu krumlovského Slavoje Dan Hansel.

Sčítaly se výsledky obou skupin, takže bylo velmi důležité, aby obě družstva hrála co nejlépe a s maximálním nasazením všech hráčů. Hrálo se na 2x15 minut a každá čtvrthodina se započítávala jako samostatný zápas.

Na turnaji pro 4. třídy se představilo pět klubů a každý z nich musel postavit dva týmy do skupiny A a B.

Hokejový tým českokrumlovských Medvědů ročníku 2012 se po dlouhé covidové odmlce vrátil zpět na ledovou plochu, a to na Memoriálu Tomáše Meduny v Chrudimi, který nakonec vyhrál!.

