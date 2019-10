Dostalo se mužstvo v posledních zápasech do pohody, ve které jste ho jako trenéři chtěli mít?

Máme výborný tým, personálně kvalitnější než loni, který díky vyhraným zápasům nabírá sebevědomí. V mužstvu je pohoda a kluci si víc věří. Na trénink se chodí s větším úsměvem. Máme nějaký bodový polštář, takže víme, že pokud přijde nějaké zakolísání, které v sezoně určitě nastane, tak se nebudeme tabulkou propadat. Třeba Jihlava nebo Vsetín bojují o osmičku. Jsme rádi, že jsme v úplně jiné situaci.

Soupeře poměrně jasně přehráváte. Cítíte v utkáních herní převahu?

Cítíme, i když to není úplně v každém utkání. Na začátku sezony jsme měli částečné výpadky, což nás stálo nějaké body, nebo i zápas. Teď ve většině duelů dominujeme. Je otázka, jestli jsme tak dobří, nebo je to dané kvalitou soutěže. Ale v každém případě si to užíváme. Dobře však víme, že to v sezoně ještě bude úplně jiné. Chceme dotáhnout poslední dvě utkání do reprezentační přestávky, po které nás čeká těžký los. Pauza může všechno změnit. Komu se daří, tak o sobě může začít pochybovat. Jiné týmy, jako třeba Prostějov, Vsetín nebo Jihlava, naopak čekají, že budou po přestávce lepší. Nesmíme nic podcenit a díky pohodě v týmu se snažíme co nejvíce pracovat.

Doma hrajete slušně, ale ještě lépe se vám daří na stadionech soupeřů, kde jste ztratili zatím jenom dva body. Může hráče v domácím prostředí trochu svazovat touha ukázat početnému publiku nejen vítězství, ale i pohledný hokej?

Možná doma chceme hodně rychle zápasy rozhodnout, a když to hned neurveme, tak si to děláme zbytečně složité. Venku soupeři přece jen víc myslí na útok, i když mají respekt. Okének v jejich obraně je ale víc. Směřuje to pak k tomu, že venku jsme dominantnější. Venku jsme ztratili jen dva body, zatímco doma pět. Také jsme na tom lépe v tabulce venkovních zápasů než domácích.

Oba gólmani Klouček i Strmeň dostávají šanci celkem rovnoměrně. Nechystáte se udělat z jednoho z nich jedničku, která bude chytat víc?

Loni se nám osvědčilo, že jsme určili brankářskou jedničku až v baráži, která pak ale nedopadla podle našich představ. Gólmany jsme točili i v play off. Situace může být samozřejmě jiná, ale teď je tým v pohodě a brankáři mu pomáhají. Chceme je oba udržet ve hře. Zatím je to z hlediska gólmanů naprosto v pořádku a nebudeme na tom nic měnit.

Trénuje s vámi brankář Pavel Kantor, který předčasně skončil v britském Sheffieldu. Pouze jste mu jako budějovickému odchovanci umožnili trénovat, nebo ho také sledujete se záměrem případně ho angažovat?

Samozřejmě se díváme, jakou má kvalitu. Otázka brankoviště je ale u nás vyřešená. Pro nás je plus, že s Kantym máme tři kvalitní gólmany do tréninku. Bydlí v Budějovicích, takže to není žádný problém. Ale že by měl někoho nahradit, nebo že bychom o něm uvažovali, taková myšlenka nepadla. Není to na pořadu dne a je to nepravděpodobné, pokud se některý z našich gólmanů dlouhodobě nezraní. Pavel Kantor čeká jenom na nějakou adekvátní nabídku. Jakmile ji přijme, tak nás opustí. Pro nás je dobře, že si naši kluci při tréninku odpočinou a nemusíme brát brankáře z juniorky. Pro kvalitu tréninku je to dobře.

Velkým problémem pro vás byla v minulé sezoně i v přípravě na tu letošní koncovka. V soutěži vám to tam ale začalo padat. Našli jste střeleckou pohodu?

Dá se to tak říct. Spousta hráčů přispívá nějakými góly. Máme více hráčů, kteří branku dokáží dát. Zatím se to prostřídává. Je dobře, že máme čtyři kvalitní útoky a tři obranné dvojice. Ať je na ledě kdokoliv, tak si dokážeme vytvořit tlak. V personálním obsazení máme proti ostatním týmům obrovskou výhodu.

Je lepší, když se na gólech podílí skoro celé mužstvo, nebo je výhodnější mít spíš dvě elitní formace?

I pro soupeře je nepříjemné, když máme čtyři vyrovnané útoky. Potom rezignují na hlídání některých hráčů, protože ví, že úder může přijít od kohokoliv. Je to lepší. Loni nám třeba základní část táhla Gilbertova lajna a potom v play off Bradleyho, ale nikdy se nám to nesešlo. Je jenom dobře, že se daří všem. Hokej je sice týmový sport, ale každá formace samostatně potřebuje nějakou pohodu. Vyrovnanost a kvalita týmu je letos naše velká zbraň.

Zmínil jste Kanaďana Davida Gilberta, jenž několik zápasů strávil na tribuně a do hry se teď dostal jen díky marodce v obranných řadách, kde zaskakuje útočník Jakub Babka. Využil příležitosti, kterou dostal?

Chytil šanci za pačesy. Určitě jeho výkon nebyl takový, že by to byl jen třináctý útočník. Herně i bodově se mu dařilo a proti Benátkám nastoupí v základní sestavě prvních čtyř formací.

Blíží se návrat na led zraněného obránce Žigy Pavlina?

Žiga se léčí a na led zatím nechodí. Čeká se na vyšetření, jestli nebude třeba nějaký vážnější zákrok. Poté bude muset dohnat manko ve fyzičce. Nevypadá to, že by naskočil třeba hned po reprezentační přestávce. To asi ne.

Další obránce Jakub Suchánek se vrátí dříve?

Věříme, že Kuba začne trénovat v průběhu přestávky a po ní by měl normálně naskočit.

Roli šestého obránce tak bude plnit mladík Svach, nebo opět naskočí univerzální útočník Jakub Babka?

Půjde Kuba Babka. Díky tomu dostaneme do hry dalšího útočníka. Kuba hraje na beku výborně a máme tak všechny hráče v zápasech. Vašek Svach hraje za juniorku a druholigový David servis. My chodíme do zápasů se šesti obránci, z nichž jeden je Kuba Babka, a třinácti útočníky. Všichni jsou zapojeni a je to tak lepší. Uvidíme, jak to bude po reprezentační přestávce, kdy se nám z hostování v Pardubicích vrátí Honza Kloz a uzdraví se Kuba Suchánek.

Kvůli termínové kolizi s pohárovým fotbalem máte před utkáním s Benátkami nezvyklou pětizápasovou pauzu. Je to problém?

Není to žádný problém. Den navíc nehraje roli. Teď odehrajeme ve třech dnech dva zápasy. Benátky takhle hrály kvůli fotbalu minulý čtvrtek na Slavii a měly to stejné. Důležitější bude nastartovat se pak po reprezentační přestávce. Co nejrychleji zase naskočit na vítěznou vlnu.

Benátky jsou jediný soupeř, se kterým jste letos prohráli venku. Dáte si pozor, abyste mu v domácím prostředí porážku oplatili?

Je to bruslivý tým a musíme lépe zacházet s kotoučem, než jsme zacházeli tam. Lépe hrát jeden na jednoho a dobře dobruslovat. Benátky mají mladý a živelný útok, jejich přechody jsou rychlé. Musíme být zodpovědní a neztrácet kotouče na modrých čarách. V útočném pásmu musíme hrát více ze široka. Hodně nám blokovaly střely, takže musíme změnit pár věcí, abychom se prosazovali v koncovce. Máme jim co oplácet. Hlavně si ale myslím, že náš tým je v úplně jiné pohodě a má jiné sebevědomí, než když jsme jeli do Benátek. Věřím, že podáme stoprocentní výkon.