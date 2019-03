Druhý semifinálový duel jste ve Vsetíně vyhráli až nečekaně jednoznačně 6:0. Jaké je vaše hodnocení vydařeného zápasu?

Chtěli jsme hlavně stejně jako v pátek dobře začít a dát první gól. Úvodní třetina byla vyrovnaná, ale na půdě silného soupeře to byl dobrý vstup do utkání. Především jsme nedostali gól. Podržel nás Honza Strmeň v brance. Měl tam parádní zákroky.

Klíčová byla pro další vývoj zápasu bezpochyby třetina druhá, ve které jste soupeři nastříleli tři góly a také ho začali výrazně přehrávat.

Hlavně jsme dali první gól, což byl náš cíl. To se nám podařilo, přidali jsme ještě další dva, což nás celkem uklidnilo. Vsetín jsme začali přehrávat a dostávali jsme se i do dalších gólových situací. Sice jsme je neproměnili, ale s vedením 3:0 po druhé třetině jsme byli maximálně spokojeni.

Byla druhá část hry vaší nejlepší třetinou za poslední období?

Je to možné. Určitě byla velmi dobrá. Samozřejmě se to hodnotí mnohem lépe, když utkání takhle vysoko vyhrajeme. Hlavní bylo, že jsme po druhé třetině vedli a pro zbytek zápasu nám to vneslo klid na hokejky.

Byl jste autorem prvního a tím pádem i vítězného gólu vašeho týmu. Puk jste ale dopravil jen těsně za brankovou čáru. Jak vlastně celá ta situace vypadala vašima očima?

Napoprvé jsem bekhendem trefil tyč a pak jsem puk rychle dorážel. Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že byl za brankovou čarou. Jenom jsem měl trochu strach, když se branková rozhodčí vypravila za hlavním, jestli nechce gól odvolat.

Co vlastně šla branková rozhodčí řešit, když sama potvrdila, že branka platí?

Hlavní rozhodčí stál vedle mě a říkal mi, že viděl puk za brankovou čarou. Také gól uznal. Domácí si asi stěžovali, ale já jsem byl přesvědčený, že to byl gól. Viděl jsem to ze dvou metrů. Branková rozhodčí zřejmě nerozsvítila červené světlo, tak to šla pak zřejmě jenom dořešit s hlavním, že to gól skutečně byl.

Jak důležité podle vás bylo, že jste trochu zlomenému soupeři ve třetí třetině přidali ještě další tři branky?

Hlavně je pro nás dobře, že jsme ty góly dali. Kdyby domácí také jednou nebo dvakrát skórovali, tak by je to mohlo posadit trochu na koně. Závěr by pak mohl být trochu nervóznější. Naštěstí jsme góly dali my, žádný nedostali a utkání dohráli celkem v klidu.

Co dvě výhry ze Vsetína mohou znamenat pro vývoj celé semifinálové série?

Nic lepšího než dvě výhry jsme ani uhrát nemohli, ale musíme hrát i doma pořád stejně. Jít do utkání s pokorou a nemyslet si, že je něco rozhodnutého. To určitě ne. Hraje se na čtyři vítězné zápasy a ještě je před námi dlouhý kus cesty, abychom to zvládli.