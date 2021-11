Slavoj měl původně hrát s Vimperkem, ale ten požádal o odložení dalšího zápasu, takže využil volného termínu a domluvil se na dohrávce se strakonickými hokejisty.

Utkání nabídlo zajímavou podívanou a dvě třetiny to rozhodně nevypadalo, že hosté nakonec odjedou s pořádným debaklem. Vyrovnaný souboj probíhal do stavu 4:4 a zlom přišel na konci druhé části. Hosté nejprve nevyužili pětiminutovou přesilovku a naopak těsně před přestávkou inkasovali při vlastním oslabení pátý gól. To jim vzalo vítr z plachet a nabuzený krumlovský tým si v poslední třetině na ledě dělal, co chtěl. Výsledkem bylo dalších pět puků ve strakonické kleci a dvojciferné vítězství.

„Výsledek vyhlíží jasně, ale dvě třetiny se hrál vyrovnaný hokej. Třetí dvacetiminutovku jsme odehráli tak, jak si představuji, že by náš projev mělo vypadat. Převahu jsme vyjádřili po hezkých kombinacích i gólově. Podle mě rozhodla větší kvalita všech našich pětek,“ poznamenal trenér krumlovských hokejistů Vilém Migl.

Krajská hokejová liga se tak přehoupla do druhé poloviny základní části, přestože Medvědům chybí ještě zmiňovaná dohrávka s Vimperkem, který absolvoval pouhých šest duelů a hrát nebude ani o nadcházejícím víkendu

„Nevím, co k tomu říct. Vimperk odkládá jeden zápas za druhým, takhle to asi do nekonečna nepůjde,“ krčí rameny kouč Slavoje, který je s vystoupím svých svěřenců v devíti odehraných zápasech velice spokojený.

„Z pohledu výsledků jsem maximálně spokojený. Prohráli jsme pouze jediné utkání, o gól s jasným lídrem budějovickým Samsonem. Přitom jsme neustále řešili nějaké zraněné či nemocné a pokaždé jsme hráli v trochu jiné sestavě. V tomto případě se ukázalo, jakou je výhodou, že máme poměrně široký kádr. A držela nás rovněž vyrovnaná dvojice brankářů Pícha, Spáčil, která se pravidelně střídá. Ne všechny výhry se rodily lehce, ale o to jsou možná cennější a jsem rád, jak mužstvo zápasy zvládlo. Hráči si zaslouží pochvalu,“ zdůraznil kouč.

Českokrumlovští hokejisté o víkendu vstoupí do druhé poloviny základní části. Nejprve v 12. kole v sobotu 27. listopadu doma přivítají poslední Božetice (16 hodin) a den později na píseckém ledě nastoupí proti Radomyšli (13.45).

„S Božeticemi bychom rádi potvrdili roli papírového favorita a uspět chceme i proti Radomyšli. Budeme se snažit navázat na úspěšnou první část sezony a pokračovat v úspěšných výsledcích,“ přeje si českokrumlovský kormidelník Vilém Migl.

Dohrávka 6. kola

HC Slavoj Český Krumlov – HC Strakonice 10:4 (3:2, 2:2, 5:0)

Branky a nahrávky: 1. J. Trummer (Koupal, F. Čížek), 7. J. Kadlec (Břečka, Machálek), 17. Klíma (J. Trummer, D. Svoboda), 30. Koupal (J. Trummer, Gallistl), 40. J. Trummer (V. Krcho), 47. Michalec (V. Krcho, J. Fučík), 52. Klíma (F. Čížek), 56. D. Svoboda (J. Fučík, V. Krcho), 59. V. Krcho (J. Fučík, D. Svoboda), 60. Hakl (Břečka) – 2. P. Šebesta (M. Hrubý), 3. P. Šebesta (J. Šuhaj), 22. Tintěra (J. Šuhaj), 32. Menšík (J. Šuhaj, D. Kovář).

Rozhodčí: M. Matoušek – Matas, P. Bělohlav ml. Vyloučení: 2:6, navíc Gallistl (ČK) 5 minut + do konce. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 85.

Č. Krumlov: Pícha – F. Čížek, Gallistl, Břečka, Machálek, Řepa, D. Svoboda, Kozák – Koupal, J. Trummer, Klíma, J. Kadlec, Hakl, Vondřich, Michalec, V. Krcho, J. Fučík.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 9 9 0 0 0 84:22 27

2. Slavoj Č. Krumlov 9 7 1 0 1 62:30 23

3. Spartak Soběslav 9 7 0 1 1 53:25 22

4. HC Strakonice 10 7 0 0 3 45:43 21

5. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 10 5 0 0 5 46:55 15

6. Sokol Radomyšl 9 4 0 0 5 41:51 12

7. HC Milevsko 8 3 0 0 5 29:36 9

8. Hluboká nad Vltavou Knights 10 2 1 0 7 38:48 8

9. Střelci J. Hradec 10 2 0 0 8 36:58 6

10. HC Vimperk 6 1 0 1 4 22:40 4

11. TJ Božetice 8 0 0 0 8 16:64 0