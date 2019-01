Hluboká nad Vltavou – Na ledě otevřené Kuki arény v hlubockém podzámčí psali hokejisté krumlovského Slavoje v šestnáctém kole krajské ligy letošní tečku – a byla to tečka vítězná.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Hluboká – Č. Krumlov 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)



Na ledě předposledního týmu tabulky byli medvědi favority a papírové předpoklady také naplnili.



„Od začátku jsme měli hru pod kontrolou a drželi vedení. Soupeři jsme toho moc nedovolili. V úvodu poslední třetiny pak začalo sněžit a už to nemělo s hokejem moc společného. Dobře zahráli všichni obránci, z nichž vyzdvihnu tentokrát Šimka. Hrál spolehlivě, jednoduše a nic nevymýšlel,“ chválil po vítězném jihočeském „winter classic“ krumlovský kouč Kamil Šťastný.



Fakta – branky: 19. Miler (Dušek, Dvořák), 27. Miler (Bělohlav),47. M. Král – 2. Kadlec (Krcho), 12. Klíma (Svěchota), 33. Vondřich (Andrýsek), 37. Gallistl (Kadlec), 60. Krcho (Vondřich), vyloučení 10:7, navíc Formánek (Hluboká) a Malovec (ČK) oba 5 minut + do konce, Bělohlav, Dušek (oba Hluboká) 10 minut, využití 0:2, rozhodčí: Svoboda – Smrž, Macháček, 180 diváků.



Sestava Slavoje: Spáčil – Andrýsek, Břečka, Malovec, Šimek, Gallistl – Kadlec, Krcho, Vondřich – Svěchota, Unger, Fučík – Řepa, Berný, Klíma.



DLOUHÁ PAUZA

Krumlovští hokejisté si devátou tříbodovou výhrou upevnili bronzový stupínek v tabulce. Další utkání sehrají však až v polovině ledna, neboť v příštím kole mají volný los.



„Budeme teď mít pauzu skoro měsíc, kdy sehrajeme jen jeden exhibiční zápas staří – mladí koncem roku, a to určitě není dobré. Nepovedlo se nám sehnat ani nikoho k doplnění kádru, ale po Novém roce by se měl k týmu vrátit Čížek, který se potýkal s mononukleózou. Takže dobře potrénujeme a já věřím, že v lednu navážeme tak, jak jsme teď skončili, tedy vítězně,“ přeje si trenér Kamil Šťastný.



V sobotu 13. ledna 2018 se Českokrumlovští vydají na led pátého Humpolce. Doma se pak představí v neděli 21. ledna, kdy přivítají momentálně sedmý Vimperk.