Český Krumlov - Tečku za základní částí krajské ligy napsali hokejisté krumlovského Slavoje na domácím ledě, kde v netradičním sobotním odpoledním termínu hostili hlubocké rytíře.

Před derniérou základní fáze sezony byly karty rozdány jasně. Zatímco domácí medvědi již měli definitivu výchozí čtvrté příčky, tak Hlubockým ještě v souboji na dálku se Soběslaví šlo o osmou pozici a s tím spojený postup do vyřazovacích bojů, potřebovali však v Krumlově zvítězit.

Č. Krumlov - Hluboká 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Medvědi ovšem nechtěli dopustit nějaké spekulace, začali velmi aktivně a hlubocký gólman se ocitl v ohni střel. Jenomže Dašek odolával a naopak rytíři prakticky z prvního protiútoku na konci třetí minuty střelou Černého otevřeli skóre – 0:1. Krumlovští ale nepolevili, dále měli více ze hry a jejich aktivita přinesla kýžené ovoce ve 14. minutě. To se za záda hostujících obránců prosmýkl agilní Fučík a tváří v tvář Daškovi zavěsil na 1:1. Nadále se pak hrál svižný a slušný hokej, o čemž svědčí fakt, že ani jednou v první dvacetiminutovce nepykal za katrem vyloučený hráč.

Prostřední dějství přineslo velmi podobný scénář. Krátce před uplynutím poloviny hrací doby se hlubočtí rytíři podruhé v zápase dostali do vedení trefou Oulíka – 1:2. Odpověď slavojáků byla tentokrát ještě rychlejší a už za necelé dvě minuty Jan Fučík podruhé manko smazal – 2:2. To už domácí hráli bez zkušeného centra prvního útoku Romana Uhlíře, který byl vyloučen do konce utkání. Do druhé sirény pak držel akcie medvědů především brankář Pícha, jenž předvedl několik velmi dobrých zákroků.

Chléb se potom lámal v krátkém úseku mezi 53. až 55. minutou, kdy Krumlovští dvěma slepenými brankami Klímy a kapitána Vondřicha rozhodli o vítězné tečce a ukončení sezony pro hlubocké hokejisty. Ti se sice ještě v závěru pokusili o hru bez brankáře, ale to již byla pouze jejich labutí píseň.

Fakta – branky: 14. J. Fučík (Unger), 31. J. Fučík (Malovec), 53. Klíma (Unger), 55. Vondřich – 3. Černý (Miler), 29. Oulík (Moudrý), vyloučení 4:7, navíc R. Uhlíř (ČK) do konce utkání, využití 0:0, rozhodčí: Urban – Kubíček, Šesták, 150 diváků.

Sestava Slavoje: Pícha – Machálek, Štěrba, Čížek, Malovec, Mrázek, Šimek – Kadlec, R. Uhlíř, Vondřich – Klíma, Unger, J. Fučík – Svěchota, Štěpán, Pichler (od 21. Vaňous).

„Chtěli jsme odehrát zápas zodpovědně, abychom nepřipustili žádné spekulace o nějakém vypuštění a jsem rád, že se nám to povedlo. Bruslařsky i herně jsme byli po většinu zápasu lepším týmem, i když mi tam chyběla větší hokejovost a také lepší produktivita útočníků," hodnotil krumlovský kormidelník Kamil Šťastný a ještě dodal: „Pochválím brankáře Píchu, který předvedl dobré zákroky, a hlavně autora dvou důležitých gólů Fučíka. Myslím, že by to mohl být u nás žolík pro zápasy play off."

V pátek doma

Českokrumlovští hokejisté v tomto soutěžním ročníku nezopakovali prvenství ze základní části sezony předchozí a při rovnosti bodů s Milevskem skončili vinou horší vzájemné bilance až čtvrtí – a ve čtvrtfinále play off tedy vyzvou pátý Humpolec.

Pozice v nejlepším kvartetu zaručuje medvědům první utkání a případný rozhodující třetí zápas na domácím ledě. Úvodní čtvrtfinále je tedy na programu v pátek 12. února od 19 hodin v Českém Krumlově, odveta se bude hrát v neděli 14. února na Vysočině. Za vyrovnaného stavu série by se ve středu 17. února hrálo opět v podzámčí.

S nejvzdálenějším soupeřem mají slavojáci v této sezoně vyrovnanou bilanci. Zatímco doma Jiskru rozstříleli 9:4, tak v odvetě na jejím ledě padli 3:4. Play off, jak víme, je ovšem jiná soutěž a vše je otevřené. Navíc pozor! Humpolečtí jako jediní dokázali v tomto ročníku získat skalp suveréna z krajského města.

Další čtvrtfinálové dvojice: David servis ČB – Soběslav, Veselí – Tábor B, Milevsko – Radomyšl.