Suverénní vítěz základní části krajské ligy však před svými fandy překvapivě padl a hrozbu nečekaně rychlého vyřazení jel odvracet v neděli odpoledne k Vajgaru. Tam medvědi sice dlouho vedli, ale v dramatickém infarktovém závěru čtvrtfinálové odvety neuspěli ani na podruhé – a sezona pro ně předčasně končí.



2. čtvrtfinále KL: J. Hradec – Č. Krumlov 4:3 (0:0, 1:2, 3:1). Konečný stav série: 2:0.



Také v odvetě měli Krumlovští hrající v pozměněném složení opět plno šancí, ale hradecký gólman Jágr odolával. První část skončila bez branek.



V úvodu druhé třetiny se pak slavojáci poprvé v sérii ujali vedení trefou Fučíka. Domácí se ve 26. minutě dotáhli, ale blesková odpověď Vondřicha po necelé půlminutě přiklonila misku vah opět na stranu Slavoje – 1:2. Odskočit se bohužel nepovedlo, i když hosté měli řadu šancí, včetně nájezdu dvou hráčů na gólmana.



Postupně se na ledě přiostřilo – a slavojáci za vyloučení pykali. Domácí ve dvojnásobné výhodě při vyloučení Vondřicha a Čížka v 52. minutě srovnali a v další přesilovce, kdy byl na trestné lavici Svoboda, skóre v 58. minutě otočili na 3:2. Medvědi stejně jako v prvním zápase sáhli ke hře bez brankáře, tentokrát ale úspěšně. Čížek z velkého závaru v čase 59:22 vyrovnal na 3:3. Jenomže hned po rozehrání přišla obrovská chyba a hradecký Košťál trefou 14 sekund(!) před třetí sirénou poslal medvědy na dovolenou.



„I v odvetě jsme do soupeře bušili, měli plno šancí, ale produktivita byla mizerná. Klíčové bylo, že se nepovedlo odskočit na rozdíl dvou gólů. V poslední třetině jsme nedodržovali taktické pokyny, faulovali a v oslabení za to pykali. Přesto jsme ještě vyrovnali a do prodloužení mohli jít v početní výhodě. Pro zkrat Břečky nemám omluvu ani pochopení. Propadli jsme a tím degradovali celou sezonu,“ odtušil zklamaný hrající kouč medvědů Kamil Šťastný.



Fakta – branky: 26. Heřmánek (Lazorišák. Košťál), 52. Lazorišák (Popelka, Tržil), 58. Lazorišák ( Košťál), 60. Košťál (Popelka) – 23. Fučík (Hakl), 26. Vondřich (Krcho), 60. Čížek, vyloučení: 5:5, navíc Vondřich, Hakl (oba ČK) 10 minut, využití: 2:0, v oslabení: 1:0, rozhodčí: Staněk, Svoboda – Maxa, Šesták, sledovalo 460 diváků.



Sestava Slavoje: Spáčil – Svoboda, Kutiš, Čížek, Andrýsek, Břečka, Řepa – Svěchota, Lukeš, Klíma – Kadlec, Krcho, Vondřich – Šťastný, Hakl, Fučík.