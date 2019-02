Partie třetího týmu s již dávno jistým vítězem první fáze sezony byla jasným šlágrem 26. kola, tím víc, že se jednalo i o reprízu loňského finále, které se rozhodovalo až ve třetím souboji na samostatné nájezdy.



Strakonice – Český Krumlov 4:6 (1:0, 2:5, 1:1)



Po první části měli těsně navrch domácí. Chléb se pak lámal v polovině utkání, kdy medvědi v rozmezí 29. až 31. minuty vstřelili čtyři branky a dokonale překlopili misku vah na svoji stranu.



„Byl to dobrý zápas, který se hrál nahoru dolu. Šance byly na obou stranách, my byli v koncovce produktivnější a v celkovém součtu lepší. Jediným problémem bylo hodně našich vyloučení. V oslabení jsme třikrát inkasovali. Zase nám to ale ukázalo věci, na které se musíme v play off zaměřit,“ ví tentokrát nehrající krumlovský trenér Kamil Šťastný.



Fakta – branky: 19. Švec (Mikeš, Křenek), 34. Řehoř (Bednařík), 39. Řehoř (Pašek, Bednařík), 46. Hrubý (Bednařík, Pašek) – 29. Svoboda (Lukeš, Fučík), 30. Svoboda, 30. Vondřich (Svěchota), 31. Lukeš (Fučík), 35. Lukeš (Fučík), 47. Andrýsek (Vondřich), vyloučení: 6:10, navíc Topinka (ST) 10 minut, využití: 3:0, v oslabení: 0:1, rozhodčí: Vovčko, Urban – Karlín, Šesták, 310 diváků.



Sestava Slavoje: Spáčil – Čížek, Svoboda, Andrýsek, Břečka, Gallistl, Kutiš – Lukeš, Fučík, Klíma – Kadlec, Svěchota, Vondřich – Michalec, Hakl, Řepa.



V PÁTEK S VAJGAREM



O soupeři krumlovských medvědů ve čtvrtfinále play off rozhodly až nedělní večerní zápasy.



Na hraně osmičky byly s vyrovnanou bodovou bilancí celky Jindřichova Hradce a Soběslavi. Ta si připsala bod při prohře na nájezdy s Humpolcem – a osmý tedy skončil jindřichohradecký Vajgar, který bude soupeřem medvědů ve čtvrtfinále.



„Bez ohledu na dlouhou cestu jsem si přál Humpolec, který má ustálenou sestavu a neměl by nás čím překvapit. Nakonec to je Hradec, který jsme sice v této sezoně už dvakrát porazili, ale je to tak trochu nevyzpytatelný soupeř. Když ovšem chceme dojít až na vrchol, tak je vlastně jedno na koho narazíme,“ přemítá před vyřazovacími boji kouč Šťastný.



Další dvojice pro 1. kolo play off krajské ligy: Veselí – Soběslav (2. se 7.), Strakonice – Vimperk (3. se 6.) a Hluboká – Milevsko (4. s 5.).



První zápasy jsou na programu už v pátek 1. března na ledě lépe postavených týmů (v Českém Krumlově od 19 hodin), odvety série na dvě výhry se budou hrát v neděli 3. března a případný rozhodující třetí zápas má v rozpisu danou středu 6. března.