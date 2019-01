Český Krumlov – Do nového roku vykročili hokejisté krumlovského Slavoje levou nohou.

Medvědi v rámci 18. kola krajské ligy hostili v roli papírového favorita a lídra průběžné tabulky soupeře z Vimperka, kterému měli oplácet prohru z jeho ledu (3:7). Před vlastními fandy však vyšli pohříchu gólově i bodově naprázdno, když o výsledku rozhodla jediná branka hostů z první dvacetiminutovky utkání.



Český Krumlov – Vimperk 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Od prvních minut úvodní třetiny se hrál oboustranně rychlý důrazný hokej, dominovaly však defenzívy, a tak šancí před oběma brankami bylo poskrovnu. První – a jak se později pohříchu ukázalo i poslední – změna skóre přišla v 15. minutě, kdy po spolupráci vimperských obránců vypadla brankáři Píchovi z lapačky nepříliš prudká dorážka Horejše – a hosté šli do vedení. Domácí měli v závěru třetiny dvě v součtu víc než minutu trvající přesilovky pěti proti třem, ale kýženého gólového vyjádření se nedočkali.



Ubíhající minuty a stále trvající těsný stav byly vodou na vimperský mlýn. Hosté pozorně bránili a medvědy do šancí moc nepouštěli. Přesto se dvakrát za záda hostujících obránců dostali Krcho a Čížek, ale tváří v tvář brankáři Podskalskému neuspěli. Hosté mohli přidat pojistku při více než minutové dvojnásobné přesilovce, ale také stavem nepohnuli.



Obraz hry se bohužel nezměnil ani v poslední části. Medvědi marně usilovali o dobytí Podskalského svatyně, vimperská defeníva však odolala až do závěrečné sirény – a Krumlovští i podruhé v tomto ročníku se soupeřem ze Šumavy, usilujícím o osmičku, padli.



„Dostat jeden gól a nemít ani bod, to je unikát! V útoku jsme prostě selhali. Když už jsme se do šance dostali, tak jsme to špatně řešili. Zlomit se to mohlo v přesilovkách, ale ty byly z naší strany tragické. Při zakončení to pořád cpeme někam nahoru a spoustu střel nám zblokovali už obránci. Musím ovšem uznat, že Vimperk hrál obětavě a hodně účelně, dobře zhušťoval střední pásmo. Hosté ani nic moc nevymýšleli, v tísni klidně vyhazovali na zakázaná uvolnění a my se s tím rozkouskováním hry nesrovnali,“ okomentoval nepovedený vstup do nového roku hrající krumlovský kouč Kamil Šťastný a jedním dechem dodal: „Domácí ztrátu musíme nahradit venku, a to hned příště v Milevsku. Abychom se udrželi na čele a vybojovali co nejlepší umístění pro play off, musíme se zase vrátit na vítěznou vlnu!“ burcuje trenér.



Fakta – branka: 15. Horejš (O. Předota), vyloučení: 5:6, využití: 0:0, rozhodčí: Šperl – Mašek, Diviš, sledovalo 135 diváků.



Sestava Slavoje: Pícha – Svoboda, Malovec, Andrýsek, Čížek, Břečka, Gallistl – Lukeš, Šťastný, Klíma – Kadlec, Krcho, Vondřich – Michalec, Hakl, Řepa.



TŘIKRÁT VEN



Krumlovští i přes třetí porážku v sezoně zůstali na prvním místě tabulky se stejným náskokem čtyř bodů na Veselí, které padlo na ledě třetích Strakonic.



Nyní medvědy čeká série tří venkovních vystoupení, kterou rozehrají tuto sobotu na ledě pátého Milevska (1. zápas výhra 3:2 po nájezdech), v neděli 20. ledna se představí v Kuki aréně na Hluboké (1. zápas prohra 4:5 v prodloužení) a 26. ledna pojedou do Jindřichova Hradce (výhra 5:2). Další domácí utkání je na řadě až v neděli 27. ledna, kdy se Slavoj od 17 hodin utká s Humpolcem (1. zápas 3:4 v prodloužení).