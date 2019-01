Jindřichův Hradec – Rozpis jedenadvacátého kola krajské ligy zavedl hokejisty krumlovského Slavoje na jindřichohradecký led k zápasu s tamním Vajgarem.

Hrající trenér krumlovských medvědů Kamil Šťastný (uprostřed v bílém ze zápasu s Vimperkem) se u Vajgaru trefil dvakrát a v 52. minutě se postaral o vítězný gól hostů. | Foto: Deník/ Karel Vosika

Pro lídra průběžné tabulky z podzámčí to byl již třetí zápas v řadě na ledě soupeřů, v němž medvědi opět potvrzovali roli favorita – a znovu úspěšně.



J. Hradec – Č. Krumlov 4:6 (1:1, 2:2, 1:3),

branky: 20. a 24. Košťál, 25. Gurka, 60. Mazanec – 28. a 42. Vondřich, 32. a 52. Šťastný, 13. Andrýsek, 56. Čížek.



Na začátku druhé části Hradečtí dvěma slepenými brankami odskočili do vedení 3:1, ale slavojáci ještě do pauzy srovnali a v poslední části už jasně dominovali.



Vítěznou branku a svůj druhý zásah v utkání si připsal hrající krumlovský trenér Kamil Šťastný, jenž byl po utkání pochopitelně spokojen: „Začátek byl z naší strany trochu vlažný, málo jsme bruslili. Za nepříznivého stavu jsme ale zapnuli na vyšší obrátky a začali domácí přehrávat. V poslední třetině jsme soupeře přetlačili. Bylo vidět, že máme víc natrénováno. Šlapali jsme jako tým a opět ukázali charakter,“ těšilo kouče. „Škoda inkasovaných gólů v posledních vteřinách první a poslední třetiny. Na výsledek to vliv nemělo, ale gólmani si ta čísla hlídají,“ dodal Kamil Šťastný.



Sestava Slavoje: Spáčil – Čížek, Malovec, Břečka (od 32. Gallistl), Andrýsek, Svoboda, Kutiš – M. Lukeš, K. Šťastný, Svěchota – Kadlec, Krcho, Vondřich – Michalec, Hakl, Řepa.



JASNÝ CÍL PRO FINIŠ



Krumlovští si čtrnáctou tříbodovou výhrou upevnili vedení v tabulce, neboť druhé Veselí padlo doma v derby se Soběslaví.



O necelých čtyřiadvacet hodin později nastoupili medvědi v neděli v podvečer před svými fandy, když na svém ledě hostili humpoleckou Jiskru.



„Ještě musíme vyhrát dva zápasy a budeme po základu první, což je nejvýhodnější post do play off. To je náš cíl pro zápasy s Humpolcem a v Telči,“ má jasno lodivod medvědů Kamil Šťastný.