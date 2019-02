Samotný zápas pohříchu vůbec nepřipomínal souboj prvního s desátým a medvědi se na splnění role favorita nadřeli víc, než sami čekali.



Český Krumlov – Radomyšl 7:5 (1:1, 1:3, 5:1)



Favorit šel rychle do vedení proměněným sólem Krcha, ale hosté z ojedinělé akce do první sirény srovnali. Ve druhé části však slavojáci hráli hodně bohorovně a soupeř třemi góly během sedmi minut odskočil. Naštěstí přišla korekce z využité přesilovky a v poslední třetině pak Krumlovští předvedli velký obrat. Soupeř ještě v power play srovnal na 5:5, ale při nutnosti vyhrát pokračoval ve hře bez brankáře a zelenobílí trefami Lukeše a Gallistla strhli výhru na svoji stranu.



„Celkově to byla mizérie a z naší strany podprůměrný výkon. Možná se projevil týden tvrdší přípravy, byli jsme prostě k poražení. Ve druhé třetině jsme gólmana nechávali úplně na holičkách, až mi ho bylo líto… Naštěstí ve třetí části jsme zase začali hrát víc organizovaně a také lépe bránit,“ oddechl si hrající krumlovský trenér Kamil Šťastný.



Fakta – branky: 6. Krcho (Vondřich), 37. Čížek, 42. Michalec (Hakl, Svoboda), 46. Kadlec (Andrýsek), 53. Gallistl (Michalec, Svoboda), 60. Lukeš (Klíma), 60. Gallistl – 17. Vlk (Řehoř), 29. Vlk (Řehoř), 33. Procházka (Jungbauer), 36. Volf ml. (Gába), 59. Gába, vyloučení: 4:6, navíc Pěnička (Radomyšl) 10 minut, využití: 2:1, rozhodčí: Horáček – Kubeš, Zelenka, 160 diváků.



Sestava Slavoje: Pícha – Čížek, Šimek, Andrýsek, Řepa, Svoboda, Gallistl – Lukeš, Šťastný, Klíma – Krcho, Kadlec, Vondřich – Michalec, Hakl, Svěchota.



PO VOLNU K OTAVĚ



O nadcházejícím víkendu má Slavoj volno a základní část zakončí v sobotu 23. února na ledě aktuálně druhých Strakonic.



„Musíme se před play off hlavně dát zdravotně dohromady a přestože už ten poslední zápas pro nás vlastně nic neřeší, tak rozhodně nebudeme chtít před vyřazovací částí znervóznět nějakým špatným výkonem nebo prohrou,“ má před derniérou první fáze sezony jasno Kamil Šťastný.