V partii medvědů s jindřichohradeckým Vajgarem, tedy duelu suverénního vítěze základní části s osmým v pořadí, byly karty rozdány jasně. Pohříchu přerušení sedmizápasové vítězné šnůry přišlo pro slavojáky v tu nejnevhodnější možnou chvíli…



Č. Krumlov – J. Hradec 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)



Po oboustranně trochu opatrnějším začátku se začaly důležité momenty rodit až při prvním nevyrovnaném stavu hráčů na ledě. Hosté hráli první přesilovku, při které však ujel krumlovský kapitán Vondřich, ale obrovitého Jágra v brance Vajgaru neprostřelil. A v závěru početní výhody hosté nabídnutou šanci využili, když se před Spáčilem zjevil nepokrytý Kalvas – a bylo to 0:1.



Medvědi přidali na tempu a postupně si vypracovali řadu šancí z kategorie tutovek. V 11. minutě se do nájezdu dostal hrající trenér Šťastný, ale neuspěl, stejně jako při dvou střelách před Jágrem osamocený Vondřich. Slavojáci měli v této části nejméně pět velkých příležitostí, ale kouzlo hradeckého gólmana, jenž měl na své holi provokativní nápis „Č. Krumlov“, až do konce první dvacetiminutovky neodčarovali.



Do druhé třetiny šli medvědi s několika změnami v sestavě a hned v úvodu museli čelit další kritické situaci. Po faulu u hrazení dostal 2+10 obránce Gallistl, vzápětí ho za katr následoval přísně vyloučený Lukeš – a hosté hráli bezmála minutu v pěti proti třem. To domácí přestáli a před polovinou třetiny konečně sami udeřili. Nahození Svobody před brankou tečoval navrátilec Fučík – a bylo to 1:1.



Hosté pak častým vyhazováním na zakázaná uvolnění rozkouskovali hru a trpělivě čekali na šanci, která bohužel přišla. Domácí ostřelovali Jágrovu svatyni, po faulu na ujíždějícího Krcha měli v přesilovce drtivý tlak, ale zapomněli na zadní vrátka. Vyloučený hostující hráč ihned po naskočení z trestné lavice založil brejk, po kterém Hradečtí další brankou Kalvase podruhé vedli – 1:2.



Krumlovští následně nevyužili další přesilovku, ale hned po jejím skončení se znovu dotáhli. Střelu Andrýska vyrazil Jágr jen před sebe a Kadlec pohotově doklepával na 2:2.



Zápas se pak lámal v úvodu třetí dvacetiminutovky. Při sólu byl podražen Kadlec, ale z nařízeného trestného střílení orazítkoval jen tyč Jágrovy svatyně.



A aby toho nebylo málo, tak domácí v polovině třetiny po špatné rozehrávce zpoza branky inkasovali při vlastní přesilovce z hole Košťála potřetí.



V závěru domácí sáhli ke hře bez brankáře a Gurky trefou do prázdné klece pečetil překvapení.



Fakta – branky: 29. Fučík (Svoboda), 39. Kadlec (Andrýsek, Břečka) – 8. Kalvas, 36. Kalvas (Tržil), 51. Košťál, 60. Gurka (Lazorišák), vyloučení: 5:4, navíc Gallistl, Čížek, Svěchota (všichni ČK) 10 minut, využití: 0:1, v oslabení: 0:1, rozhodčí: Macák, Trnka – Kubeš, Zelenka, 280 diváků.



Sestava Slavoje: Spáčil – Svoboda, Čížek, Andrýsek, Břečka, Kutiš (od 21. Gallistl), Řepa – Lukeš, Šťastný, Klíma – Kadlec, Krcho, Vondřich – Michalec (od 21. Svěchota), Hakl, Fučík.



„Celý zápas jsme jen dotahovali. Chtělo to jít do vedení a vypadalo by to jinak, protože soupeř by musel hru víc otevřít. V koncovce jsme byli málo důrazní a nenašli recept na Jágra. Dělali jsme navíc velké chyby zejména při přesilovkách. A přestože jsem kluky nabádal k trpělivosti, tak jsme hráli až příliš komplikovaně,“ okomentoval prohru krumlovský hrající kouč Kamil Šťastný a jedním dechem dodal: „Stále jsem optimista a věřím, že nás Hradec dvakrát za sebou neporazí. Něco ale musíme změnit! Proházíme útoky a snad se na to výkonu i výsledku projeví. Prohráli jsme jednu bitvu, ale ještě ne celou válku!“ burcuje trenér.