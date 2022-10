Ve druhé části se hosté výrazně zlepšili a začali se dostávat do tempa, ale doplatili na vlastní nedisciplinovanost, když po sérii vyloučení hráli přes čtyři minuty v oslabení tři proti pěti.

V závěrečné dvacetiminutovce jakoby krumlovští hokejisté už nevěřili, že s výsledkem mohou ještě něco udělat a inkasovali další tři góly.

„Z celého zápasu se nám nejméně povedla první třetina. Když jsme se v prostřední části vrátili do zápasu, přišla série zbytečných vyloučení, což nás stálo spoustu sil a také další inkasovaný gól. Vždycky, když jsme se Soběslavi začali dostávat na dostřel, přišla hrubá chyba nebo nedisciplinovanost, což protivník dokázal potrestat. Bohužel, potýkáme se s nedostatkem obránců. Oproti minulé sezoně nám z osmi beků chybí pět, z toho dva klíčoví. Čížek odešel do Veselí, Svoboda je zraněný, Gallistl nemocný, Kutiš ukončil aktivní činnost a Břečka kvůli pracovnímu vytížení ještě s hokejem nezačal. Z toho je také patrné, proč jsme ve třech duelech dostali tolik gólů. Tím nechci říct, že ti, co hrají, se nesnaží, ale mladíci potřebují čas, aby získali zkušenosti,“ podotkl trenér Slavoje Vilém Migl.

Českokrumlovský celek v dalším kole krajské ligy v neděli 16. října na svém stadionu přivítá Jindřichův Hradec (17 hodin), který je zatím poslední.

Spartak Soběslav – Slavoj Český Krumlov 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 5. M. Kučera (Himpan), 12. Čížek (Novák), 19. Himpan (Hubáček, Šrubař), 29. Slabý (Šimák, Píha), 43. Škoda (Pánek, Novák), 44. Kučera (Šimák), 47. Máca (Slabý) – 23. Anderle (Michalec), 38. Anderle (Hakl, Korytar), 50. Lamač (Hakl). Rozhodčí: Šperl – Bušta, Diviš. Vyloučení: 9:8. Využití: 3:0. Diváků: 255.

Č. Krumlov: Spáčil – Machálek, Kozák, Řepa, Šimek, Korytar – Kadlec, V. Krcho, Vondřich, Michalec, Hakl, Anderle, Ungr, Fučík, Lamač, Berný.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 4 4 0 0 0 23:6 12

2. Spartak Soběslav 4 3 0 0 1 20:15 9

3. Sokol Radomyšl 4 2 1 0 1 18:15 8

4. HC Milevsko 3 2 0 0 1 15:6 6

5. Loko Veselí nad Lužnicí 4 2 0 0 2 23:21 6

6. HC Vimperk 3 1 0 0 2 13:9 3

7. Slavoj Č. Krumlov 3 1 0 0 2 17:19 3

8. TJ Hluboká nad Vltavou 2 1 0 0 1 3:6 3

9. HC Strakonice 4 1 0 0 3 16:30 3

10. TJ Božetice 3 0 1 0 2 11:21 2

11. Střelci J. Hradec 4 0 0 2 2 10:21 2