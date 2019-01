Milevsko – Sérii trojlístku venkovních utkání rozehráli hokejisté krumlovského Slavoje v rámci 19. kola krajské ligy na milevském ledě.

Medvědi jeli na stadion tradičního soupeře s cílem odčinit minulý domácí výpadek s Vimperkem (0:1), a to se podařilo, byť důležitou výhru, která je drží na prvním místě průběžné tabulky, urvali až v samotném závěru.



Milevsko – Český Krumlov 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)



První vzájemný zápas v této sezoně dospěl až do nájezdů (výhra Slavoje 3:2) a hodně vyrovnaná byla i odveta.



Po bezbrankové první třetině medvědi ve druhé části odskočili o dva góly, ale do poslední dvacetiminutovky si nesli nejtěsnější náskok. Ten pak vzal v rozmezí 45. až 51. minuty za své.



Jenomže závěr zase vyšel hostům. Po hromadné bitce a vynuceném přerušení na výměnu rozbitého plexiskla sehráli medvědi excelentně početní výhodu. Nejprve v pěti proti třem srovnali a v pokračující přesilovce dokonali obrat trefou obránce Svobody od modré. Milevští ještě zkusili hru bez gólmana, ale Kadlec do prázdné branky svým druhým zásahem v utkání zpečetil důležitou výhru Krumlovských v bitvě týmů z popředí tabulky.



„Jeli jsme jen ve čtrnácti, navíc Gallistl dostal desítku, Klíma do konce, tak jsme museli improvizovat, vrátili soupeře do hry a stálo nás to spoustu sil. V závěru se štěstí přiklonilo k nám. Ukázali jsme charakter a větší vůli po vítězství. Pochválím celý tým a vyzdvihnu brankáře Spáčila. Stoupající výkonnost ukazuje obránce Kutiš,“ ocenil spolubojovníky hrající krumlovský kouč Kamil Šťastný a ještě dodal: „Výhry v Milevsku si hodně cením. Tento zápas už měl parametry play off. Podobné výkony budeme muset ve vyřazovací části, pokud chceme uspět, předvádět opakovaně.“



Fakta – branky: 38. Radosta (Suchan), 45. Radosta (Hamerle), 51. Fořt (Radosta, Štych) – 25. Hakl (Kutiš), 32. Kadlec, 57. Andrýsek (Kadlec), 58. Svoboda (Čížek), 60. Kadlec (Krcho), vyloučení: 10:6, navíc Šimák, Kořánek (oba Milevsko), Gallistl (ČK) všichni 10 minut, Klíma (ČK) 5 minut + do konce, využití: 1:3, v oslabení: 0:1, rozhodčí: Macák – Kubeš, Zelenka, sledovalo 405 diváků.



Sestava Slavoje: Spáčil – Svoboda, Čížek, Břečka, Andrýsek, Kutiš – M. Lukeš, K. Šťastný, Klíma – Kadlec, Krcho, Gallistl – Michalec, Hakl, Řepa.



Českokrumlovští si dvanáctou tříbodovou výhrou pojistili průběžné první místo a na druhé Veselí mají nadále čtyřbodový náskok.



Další venkovní utkání sehraje Slavoj v neděli 20. ledna na ledě otevřené Kuki arény v Hluboké nad Vltavou. První utkání s hlubockými rytíři prohráli medvědi 4:5 v prodloužení, a tak mají co vracet.