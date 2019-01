Český Krumlov - Dnes a zítra se rozběhne kolotoč nové mistrovské sezony 2016/17 krajské hokejové ligy, v níž bude okresní barvy hájit českokrumlovský HC Slavoj.

„Humpolec se jen zdánlivě jeví jako snadný soupeř na úvod. Pozor na něj!“ varuje kormidelník medvědů Kamil Šťastný (na snímku). | Foto: Jan Škrle

„S přípravou je, myslím si, spokojenost, i když ta část na ledě byla na můj vkus hodně krátká," předesílá kormidelník medvědů Kamil Šťastný a jedním dechem pokračuje: „Těžko se sháněly ledy a po suché přípravě jsme tak vyjeli až koncem srpna na dvojce budějovické Budvar arény. Doma jsme pak měli první trénink v úterý třináctého září. Minulou sobotu se hrál jediný přípravný zápas, ve kterém jsme doma remizovali 3:3 s Hlubokou. Zkusili jsme si po vzoru NHL i prodloužení ve třech, což ale pro nás nemá žádný význam. Na nájezdy jsme pak prohráli, když jsme nedali ani jednu penaltu a dvakrát trefili tyč," vrací se k prvnímu a zároveň poslednímu testu na start nové sezony.

Trenér kvituje, že do přípravy se, včetně nových tváří, zapojil velký počet hráčů.

„Přišli noví kluci, což je dobré, protože minulou sezonu jsme právě na užší kádr v rozhodující fázi doplatili. Máme tu obránce Martina Andrýska, který hrával druhou ligu v Novém Jičíně. Do útoku by pak měl být velkou posilou Roman Šulčík, jehož příchod z David servisu se ale ještě řeší. Z David servisu je tu dále Milan Michal, z hostování se vrátil brankář Tomáš Vojta. Z Krumlováků se ještě vrátili Vodička a také Krcho, který naposledy hrál v juniorce ve Znojmě," vypočítává kouč vítané rozšíření řad krumlovských medvědů a ještě dodává: „Usilovali jsme ještě o nějaké další hráče z David servisu, takže se možná dočkáme několika dalších změn v kádru."

Rozšíření a změny se ovšem týkají i samotné Jihočeské krajské ligy hokejistů, která se po comebacku Žirovnice, nad jejímž startem se dlouho vznášely otazníky, a přiřazení Telče bude hrát s dvanácti týmy.

„To je dobře a určitě to vítáme. Zase bude víc zápasů a základní část se protáhne až do března. Na druhou stranu jsem ale hrubě nespokojený se změnou systému play off, kdy se místo osvědčeného modelu na dva vítězné bude hrát jen na dva zápasy a body z nich. To je podle mého názoru úplný nesmysl a vůbec se mi to nelíbí. Při hlasování klubů se ale proti dřívějšímu systému postavily a vetovaly ho nováček z Telče a Soběslav, která se třeba do play off ani nedostane… S tím ale už teď nic neuděláme," posteskne si.

Českokrumlovští medvědi rozehrají novou sezonu krajské ligy zítra od 17 hodin na domácím ledě, kde přivítají humpoleckou Jiskru. A na soupeře z Vysočiny mají zelenobílí dobré vzpomínky, neboť ho ve čtvrtfinále minulého ročníku hladce vyřadili ve dvou zápasech (venku 3:1 a doma 6:0).

„Humpolec se jen zdánlivě jeví jako snadný soupeř na úvod. Pozor na něj! V minulé sezoně jako jediný dokázal v základní části porazit suverénní David servis a teď v přípravě si vyšlápl i na druholigový Pelhřimov. Jiskra hraje rychlý důrazný hokej a myslím, že nás na úvod hodně prověří," ví lodivod Kamil Šťastný a závěrem ještě vzkazuje: „Sice je vidět, že nejsme ještě rozehraní, ale obavy rozhodně nemáme. Já jsem optimista a věřím v dobrý rozjezd!"