Výsledek je pro vás nepříznivý, přitom začátek zápasu se vám povedl. Tlačili jste a hráli jste i přesilovku pět na tři. Chyběl i větší kus štěstí, abyste šli do vedení?

Začali jsme opravdu dobře. Měli jsme přesilovku pět na čtyři a potom i pět na tři. To jsme měli využít a hrálo by se pak úplně jinak.

Nepřišla dvojnásobná početní výhoda až příliš brzy, kdy se ještě zápas pořádně nerozběhl?

Na tom nezáleží, kdy taková možnost přijde. Ale když přijde, tak ji musíme proměnit. Nepovedlo se, takový je hokej. Potom jsme dostali dvě minuty za úmyslné posunutí branky. Nevím přesně, co se stalo, jestli do ní Petr Kváča opravdu žďuchl. Šli jsme do oslabení a soupeř toho hned dokázal využít.

Bylo to podobné jako v utkání v Pardubicích, že vedoucí gól nasměroval domácí celek k vítězství?

To si úplně nemyslím. Určitě je ale první gól hrozně důležitý a každému týmu pomůže. Zvedne se a soupeře to naopak malinko položí. To je v hokeji běžná věc. Potom na nás Kladno vletělo a už nás k ničemu nepustilo. Měli jsme dobrých jenom prvních deset minut. Zbytek zápasu jsme tahali za kratší konec a domácí byli jasně lepší.

Připomnělo vám to váš poslední vzájemný zápas ze základní části, kdy jste na Kladně také dobře začali, dokonce jste vedli, ale pak vás domácí přehráli?

Princip obou zápasů byl opravdu stejný. Tehdy jsme vedli 2:0, ale nedokázali jsme to udržet. Teď jsme však nedali ani gól. Když nedáte gól, nemůžete chtít vyhrát.

Čím to bylo, že jste se vůbec nedokázali prosadit?

Kladno bylo ve všem lepší.

Dalo se s tím něco dělat?

Určitě se s tím dalo něco dělat. Ale nezareagovali jsme na hru soupeře a Kladno nás k ničemu nepustilo. Bylo prostě lepší. Těžko se to hodnotí.

Měl jste proti Rytířům větší motivaci, když jste jejich dres ještě před rokem oblékal?

Je to jiný zápas v tom, že kladenské kluky znám. To ano. Ale chtěl jsem vyhrát jako v každém jiném utkání. O motivaci jsem nouzi rozhodně neměl. Hodně jsem si přál, abychom zvítězili. O to víc také mrzí, že se to nepovedlo.

Místo nemocného Cody Bradleyho jste se posunul do centru elitní formace mezi Václava Karabáčka a Zdeňka Doležala. Jak se vám hrálo s novými spoluhráči?

Bylo to něco trochu jiného. Kluci hrají hodně ofenzivně. Já jsem měl dříve spíše defenzivní roli, takže to pro mě byla změna. Ale je jedno, s kým hraji. Máme kvalitní tým a nezáleží na tom, jestli hrajete v první nebo ve čtvrté lajně. Musíme hlavně vyhrávat.

Máte za sebou úvodní čtvrtinu baráže. Co vám napověděla směrem k jejímu dalšímu vývoji?

Řekl bych, že všechny čtyři týmy jsou vyrovnané. I Pardubice, kterým ale první tři zápasy skutečně sedly a mají plný počet devíti bodů. Vyšel jim vstup do baráže, který je hodně důležitý. Pardubice se ho chopily nejlépe. My naopak trochu ztrácíme a musíme přidat.