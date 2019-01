České Budějovice – Jeho tým prohrál v úterý v Plzni 4:6, přesto měl útočník HC Mountfield Tomáš Mertl důvod k oslavám. Týž den ráno se totiž stal podruhé otcem. Narodila se mu dcera Sofie. „To jméno si vybrala manželka, aby se dobře hodilo k Josefovi,“ připomíná centr Jihočechů svého prvorozeného syna.

Tomáš Mertl proměnil na Spartě trestné střílení | Foto: DENÍK/ Jaroslav Sýbek

Stejně jako v případě malého Pepíčka, také tentokrát Mertl asistoval u porodu. „Tenkrát došlo na císařský řez, takže jsem byl odklizen na stranu. Tentokrát jsem si to užil až do konce,“ usmívá se hráč, který musel výjimečně vynechat předzápasový trénink. „Sofie se narodila v úterý ráno, takže jsem šel spát a z tréninku jsem byl omluven.“



U Mertlů tak mají už dva potomky a nebránili by se ani třetímu. „Jsme pořád ještě mladí a necháváme to otevřené. Pokud se nám bude dařit jejich výchova a děti budou hodné, tak proč ne ještě třetí,“ spřádá rodinné plány do budoucna.



Zatímco doma mohl v úterý slavit, na ledě v Plzni už Mertl tolik radosti neprožil. „Byli jsme na začátek zápasu dobře připraveni, přesto jsme bohužel hned při druhém střídání dostali gól. V první třetině byli domácí lepší, a i když jsme dostali druhý gól do šatny, tak Kuba Kovář v brance toho spoustu pochytal. Rychlý první gól nás trošku zlomil. První třetina se nepovedla. Pak jsme se sice trochu zvedli, dvakrát jsme se přiblížili na rozdíl jediného gólu, ale soupeř kontroval,“ vrací se k průběhu zápasu na plzeňském ledě. „Nevzdali jsme to a bojovali až dokonce. Nějaký bodík by nám možná slušel,“ míní.



V Plzni Jihočeši prohráli už poosmé za sebou. „Plzeň doma hraje dobře, ale prostě se s tím musíme porvat. Ještě tam pojedeme jednou a musíme je už porazit, abychom tu sérii zlomili,“ přeje si.



Čtyři zápasy venku. To je sérii, kterou nyní musí Mountfield zvládnout. Druhý díl čeká mužstvo zítra ve Zlíně. „Více bodů samozřejmě uhráváme doma, ale musíme něco přivézt i z venku. Je to náročnější o cestování, ale pořád jsou to zápasy jako každé jiné, které začínají od stavu 0:0. Ve Zlíně se nám dříve vůbec nedařilo. V poslední době se to zlepšilo, takže tam pojedeme pro nějaké body,“ doufá.