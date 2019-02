České Budějovice – Na tento okamžik fanoušci Mountfieldu čekali hodně dlouho. Ve středeční dohrávce 15. kola extraligy proti Litvínovu v domácím dresu poprvé nastoupí dvojice zvučných posil z NHL Milan Michálek a Martin Hanzal. Zápas začíná v 18.10 a přímým přenosem ho vysílá TV Fanda.

Milan Michálek (vlevo s Andrew Ferencem) dal proti Chomutovu první gól Mountfieldu.

Před svou obnovenou premiérou v domácí nejvyšší soutěži poskytl nejlepší český střelec uplynulého ročníku prestižní NHL Milan Michálek Deníku exkluzivní rozhovor.

Došlo k nějakému posunu v jednání mezi hráčskou asociací NHLPA a NHL?

Zatím nic nového. Rozhodovat by se mělo v nejbližších dnech, takže uvidíme.



Znamená to, že spolu s Martinem Hanzalem poprvé nastoupíte v extralize proti Litvínovu?

Ano. Určitě nastoupíme. Samozřejmě se může situace kolem výluky ještě nějak posunout, ale proti Litvínovu budeme na sto procent hrát.



Vy osobně trénujete v Budějovicích už dva týdny. Cítíte se na ledě v pohodě?

Cítím se dobře. Kvalitně jsem potrénoval a věřím, že to bude dobré.



Padají vám tam při tréninku góly?

Při tréninku moc ne. Doufám, že to přijde v zápase. Asi máme moc dobré gólmany (smích).



Už tušíte, kam vás trenér v sestavě zařadí?

Uvidí se až teď na tréninku. Zatím jsme bývali vždycky jako lajna navíc. Teď budeme poprvé zařazeni do zápasové sestavy.



Po kolika letech okusíte českou extraligu?

Po devíti letech. Těším se na to moc. Po dlouhé době si zahraji před kamarády, známými a našimi domácími diváky. Snad se nám zápas povede.



Vnímáte, že se mužstvu příliš nedaří a pohybuje se ve spodních patrech tabulky?

Samozřejmě víme, že se mužstvu nedaří. Hlavní problém, že je hodně kluků zraněných A jedná se o klíčové hráče. Doufám, že se brzy uzdraví a začnou zase hrát. Musíme teď nějaké zápasy vybojovat a od toho se odrazit se nahoru.



Co vám říká jako soupeř Litvínov? Znáte někoho z týmu Severočechů?

Extraligu sleduji a vím, že v Litvínově hraje výborně především první lajna Kubinčák – Hübl – Lukeš. Další kluky už moc neznám, ale celkově mají kvalitní mužstvo. Extraliga se hodně vyrovnává a nejsou tam lehké zápasy.



Poslední utkání jste hrál dvacátého května na mistrovství světa o bronzovou medaili. Pak jste měl dlouhou zápasovou pauzu. Co od duelu s Litvínovem očekáváte?

Zápasová praxe mi určitě bude chybět. S tím se ale nedá nic dělat. Musím si rychle zvyknout. Bude to o to těžší, že tady je větší hřiště, než jsme zvyklí v Americe. Doufám, že si rychle zvyknu a mužstvu pomohu.



Sháněl jste hodně lístků pro příbuzné a kamarády?

Zatím ještě ne, ale to všechno přijde asi až v den zápasu. Bude toho určitě hodně. Snad to ale všechno zvládnu.