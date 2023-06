Hokejisté HC Slavoj Český Krumlov ročníku 2014 se na sklonku května zúčastnili turnaje Scooby-Ice ve francouzském Dunkerque.

Hokejový tým Slavoje Český Krumlov ročníku 2014. | Foto: HC Č. Krumlov

Náš klub se akce účastní od jejího založení v roce 2016. Turnaj má velmi silný příběh – jedná se o memoriál na počest malého francouzského hokejisty Huga, který zemřel v devíti letech po zásahu pukem. To dodává celému turnaji velmi silnou atmosféru.

Na turnaj jsme vezli všechny hráče ročníku 2014, které v klubu máme. Jedná se o ročník, který kvůli covidovým opatřením zůstal na počtu deseti hráčů namísto obvyklého dvojnásobku, protože nebyla možnost zapojovat průběžně do týmu nové hráče.

Letošního klání v Dunkerque se zúčastnilo 16 týmů rozdělených do dvou skupin. Na úvod jsme porazili Rémy gólem v závěru zápasu, následně jsme bezgólově remizovali s Le Havre. To jsme neměli tušení, jaký význam bude tato bezgólová remíza mít pro náš další postup turnajem. Zápas s britským týmem Invicta jsme zvládli bez potíží 4:0 a čekal nás tak poslední sobotní zápas s tradičně silným Rouen. Až v tomto duelu se soupeři podařilo hrát s námi vyrovnaný zápas a když hráči Rouen prokázali šikovné ruce v zakončení a dvakrát prostřelili do té doby bezchybného brankáře Radima Pflegera, zaslouženě slavili vítězství. Sobotu jsme tak ukončili s bilancí dvě výhry, jedna remíza, jedna prohra.

V neděli jsme začali hladkou výhrou nad Courbevoie a pokračovali další remízou, tentokrát s týmem Neuilly-sur-marne. Na závěr základní skupiny jsme si poradili v tvrdém zápase s domácím výběrem Dunkerque 1 a šli do další fáze ze třetího místa. Od druhého místa nás dělil právě jeden ztracený bod v zápase s Le Havre. Dostali jsme se tak do skupiny týmů z třetích a čtvtých míst. Hned na úvod této skupiny nás čekal klíčový zápas se silným týmem z Amiens. V něm jsme se třikrát dostali do vedení o jeden gól a když už se zdálo, že náskok udržíme, soupeř v závěru zápasu vstřelil tři branky a duel pro sebe otočil. Druhá prohra v turnaji znamenala, že se nedostaneme do zápasu o bronz. V neděli jsme v posledním zápase porazili podruhé v turnaji britskou Invictu, se kterou jsme sdíleli šatnu. V pondělí nás čekal poslední zápas, který jsme pro sebe získali gólem v posledním střídání. Celkově jsme tak uhráli krásné šesté místo po výborných výkonech. Při sledování kvalitních zápasů o zlato a bronz jsme museli uznale zatleskat silným týmům, které se do finálových bojů zaslouženě probojovaly. Vítězným týmem se stalo pařížské ACBB, které porazilo ve finále belgický Lutych. Třetí místo obsadil náš soupeř z nadstavbové skupiny Amiens.

Při závěrečném ceremoniálu byl náš brankář Radim Pfleger zcela po zásluze vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Před turnajem jsme si jako cíl stanovili, že se chceme předvést bruslivým a týmovým hokejem, pěknými kombinacemi a útočným pojetím. Po turnaji jsme s potěšením konstatovali, že se našim šikovným hráčům podařilo tyto cíle splnit. Jedná se sice o málo početný ročník, ale každý z hráčů prokázal, že je pro tým zásadní a nepostradatelný.

To hlavní, co si naši malí hokejisté odvážejí, ale nejsou medaile, či povedené turnajové dresy, které dostali na památku. Jsou to vzpomínky na mimořádně krásný turnaj v pohodové a přátelské atmosféře. Fanoušci fandí všem týmům, při nástupu na led vám na potkání všichni přejí hodně štěstí, vše se řeší s úsměvem a po každém zápase si s hráči chtějí plácnout fanoušci napříč týmy. Všudypřítomná radost z hokeje a nadšení malých hokejistů jsou hodnoty, které stojí výše, než sportovní výsledky.

Za rok proběhne turnaj v Dunkerque opět, tentokrát už bez ročníku 2014, ale zcela jistě s týmem HC Slavoj Český Krumlov, protože takový turnaj si nemůžeme nechat ujít.

"Dík patří za podporu městu Český krumlov a samozřejmě i organizátorům. Nous remercions les organisateurs pour le bel événement auquel nous participons depuis ses débuts. Nous remercions la famille Vermeersch et toute l’équipe de Dunkerque. Nous espérons y assister à nouveau la prochaine fois," doplnil poděkování ve francouštině předseda klubu Karel Kašák.

Autor: Zbyněk Vrba