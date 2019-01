České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru potvrdili roli favorita a vyhráli ve 22. kole první Chance ligy nad Kadaní 5:0. Již ve středu se Jihočeši představí na Kladně (18).

Milan Dančišin před brankářem Kadaně Dominikem Pavlátem. | Foto: Foto: Deník/ Jan Škrle

Trenér Prospal zatřásl sestavou a nechal odpočívat zkušené útočníky Heřmana s Čermákem. Po zranění se naopak vrátili kapitán Kutlák a kanadský forvard Bradley. K dispozici naopak ještě nebyli juniorští reprezentanti P. Novák, Beránek a Hrubec. Obránce Kuchyňa se tak postavil do útoku a vůbec poprvé v kariéře nastoupil za áčko Motoru Václav Prospal junior. V hostujícím dresu se představil útočník Šulek, jenž na severu Čech hostuje právě z českobudějovického týmu.



V první třetině se diváci z dobrého hokeje zrovna moc nepotěšili. Domácí v roli vysokého favorita sice tlačili, vytvořili si i šance (ty největší Dančišin, Gilbert a Doležal), ale k vedoucímu gólu to nevedlo. Ten nepřinesly ani tři přesilové hry. Hře Motoru chyběl větší důraz, nasazení i touha prosadit se v předbrankovém prostoru.



„Je to urputný boj a dobývání branky soupeře. Měli jsme výhodu tří přesilovek a v nich musíme dát góly. Je to jenom o našem proměňování šancí,“ okomentoval úvodní třetinu zkušený útočník Martin Heřman, na něhož tentokrát místo v sestavě nezbylo.



Hra na jednu branku pokračovala i po změně stran a ve 26. min. se konečně také měnilo skóre. Bekhendem se zblízka prosadil obránce Plášil. Druhý gól na sebe nenechal dlouho čekat. Přesnou přihrávku kapitána Kutláka zužitkoval Gilbert.



Z ojedinělého protiútoku ale mohlo uhodit i na druhé straně. Po rychlém brejku nastřelil Trefný tyč Strmeňovy klece. Brankovou konstrukci pak napálil i v přesilovce Holý. Ale hrálo se především podle českobudějovických not. Koncovka je ale dlouhodobým problémem Prospalova týmu.



„Druhá třetina byla z naší strany o poznání lepší než ta první. Je to pořád hra na jednu branku a musíme více proměňovat šance. Mělo to být dávno už 5:0. Soupeř zahrozil jen dvakrát. Jednou po brejku a podruhé po naší ztrátě puku, naštěstí z toho byla pokaždé jen tyč. Věřím, že ve třetí třetině tam nasypeme ještě více gólů,“ prorokoval Heřman po skončení druhého dějství.



Chvíli to trvalo, ale na jeho slova nakonec přece jen došlo. V 51. minutě se i s trochou štěstí prosadil Šimánek a zvýšil na 3:0. Poté zaznamenal šikovnou tečí svůj premiérový prvvoligový gól junior Vaculík a na konečných 5:0 upravil v závěru Martin Novák.



Branky a nahrávky: 26. Plášil (Gilbert, Endál), 29. Gilbert (Kutlák, M. Novák), 51. Šimánek(Babka, Dančišin), 56. Vaculík (Pýcha, Pavlin), 58. M. Novák. Vyloučení: 3:5, bez využití. Rozhodčí: Doležal, Jechoutek – Votrubec, Sevič. Diváci: 5519.

ČEZ Motor: Strmeň – Fillman, Kutlák, Pavlin, Pýcha, Plášil, Vydarený, V. Prospal ml. – Endál, Gilbert, M. Novák – Babka, Dančišin, Šimánek – Zd. Doležal, Bradley, Přikryl – Vaculík, J. Doktor, Kachyňa. Trenéři V. Prospal st. a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Po pauze jsme chtěli chytit začátek zápasu a soupeře zatlačit. Měli jsme spoustu střel, ale nedařilo se nám dát gól. Brankář hostí byl absolutně nejlepším hráčem svého týmu a pro něj speciálně je výsledek 5:0 až příliš krutý. Jsou to pro nás výborné tři body.



Miroslav Novák (Kadaň): "Soupeř byl jasně lepší a zcela zaslouženě vyhrál. Musím pochválit našeho gólmana Dominika Paláta, díky kterému jsme se drželi v zápase alespoň dvě třetiny."