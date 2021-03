Jihočeši dohrávají letošní ročník v poslepované sestavě, takže přijeli jen s deseti útočníky a jedenáctý Beránek se postavil do obrany. V brance dostal tentokrát příležitost Čiliak.



V hodně bezstarostném utkání otevřel skóre už v 5. minutě pohotovou střelou pod horní tyčku domácí kapitán Hübl. O chvilku později ale bylo vyrovnáno. Po nepřesvědčivém zákroku domácího gólmana Godly dopravil kotouč za jeho záda Voženílek.

Zatímco hosté pak doslova promarnili přesilovku pět na tři, Verva šla při klasické početní výhodě do vedení, když do Lukešovy výzvy šikovně vložil svou hůl Ščotka – 2:1. Do přestávky přidali Severočeši ještě jednu branku, když Čiliaka oblafl z nájezdu svým druhým zásahem Hübl.

Také po změně stran měli navrch domácí. Ščotka nastřelil tyč a Gerhátovo sólo zneškodnil Čiliak. Svobodova šance neskončila brankou spíše jen zázrakem a gólovku Látala zlikvidoval slovenský strážce hostující svatyně.

Čtvrtý gól Litvínova byl logickým vyústěním vývoje zápasu. Podruhé v utkání se tečí prosadil Ščotka. O chvilku později to byl znovu Ščotka a v přesilovce završil hattrick, což je na obránce pozoruhodný počin. Zmar Motoru a účet druhé třetiny uzavřel šestým gólem z dorážky Helt.

Na začátku závěrečného dějství se prosadili také hosté. Při přesilovce Litvínova ulétl Jonák a zaznamenal první gól svého týmu v oslabení v celé sezoně.

O chvilku později přišla další premiéra. Svůj úplně první gól v sezoně i v extralize zaznamenal Přikryl a snížil na 6:3. Drama se ale nekonala. Čtyři minuty před koncem upravil Zdráhal na konečných 7:3.

Branky a nahrávky: 5. V. Hübl (D. Zeman), 12. Ščotka (Fr. Lukeš, Balinskis), 16. V. Hübl (Fr. Lukeš, Cibulskis), 33. Ščotka (Zygmunt, V. Hübl), 34. Ščotka (V. Hübl, Balinskis), 39. Helt (D. Zeman, Zygmunt), 56. Zdráhal (M. Hanzl, Jarůšek) – 7. D. Voženílek (Vydarený, Holec), 42. Jonák (M. Novák, Kubíček), 49. R. Přikryl. Vyloučení: 5:3, využití: 2:0, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: T. Horák, Šindel – Brejcha, Pešek. Bez diváků.

Litvínov: Godla – Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Irving, Ščotka, Kudla – T. Pospíšil, V. Hübl, Fr. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Látal – P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Trenéři Országh a V. Sýkora.

Motor: Čiliak – Kubíček, Vydarený, Štencel, Slováček, Plášil, M. Beránek, – Holec, D. Voženílek, Jonák – Zd. Doležal, Toman, M. Novák – Gilbert, R. Přikryl, Karabáček – Alderson. Trenéři Prospal a Totter.