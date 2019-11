V Přerově hostím nevyšel zrovna ideálně vstup do utkání a prohrávali už 0:2. „Neměli jsme ofenzivně tak dobrý start do utkání, jako jsme měli v posledních zápasech. To se nám nepovedlo zopakovat. Ve druhých deseti minutách první třetiny jsme udělali hrubé chyby a po obou jsme dostali gól. I když u toho druhého můžeme polemizovat, jestli měl platit,“ připomíná trenér Motoru Václav Prospal Moučkovu branku bruslí. „Na druhou stranu byl uznán, tak nemá cenu o něm polemizovat. Spíše mě zajímá, co mu předcházelo. Byla to špatně vyhodnocená situace od třech našich hráčů a skončilo to u nás v brance,“ hněval se.

Dva rychlé góly daly ráz dalšímu průběhu utkání. „Když dostanete proti takhle silnému soupeři během dvou minut dvě branky, tak to s vámi trochu zamává. Důležité ale bylo, že jsme dali na konci první třetiny gól na 2:1 a vrátili se do zápasu. Od té doby jsme hráli velmi dobře,“ ocenil náročný kouč.

V normální hrací době nakonec zápas skončil smírně 2:2. „Druhá třetina byla z našeho pohledu daleko lepší než první. Ve třetí části už jsme jasně dominovali bruslařsky i fyzicky. Bohužel jsme si nevypracovali až tolik šancí, jako si normálně vypracujeme. A ty, které jsme měli, jsme nedokázali proměnit. K tomu nás potopily přesilovky. Za stavu 2:2 jsme hráli ve třetí třetině celé dvě minuty pět na tři a měli jsme jedinou střelu na branku. To mě zklamalo a byl to moment, ve kterém jsme zápas mohli zlomit na svou stranu,“ je si Prospal vědom.

Převaha Motoru byla ve třetí třetině opravdu značná a v této části hry měl strhnout vítězství na svou stranu. „Převahu jsme měli, ale na druhou stranu musím uznat, že Přerov nebyl v určitých fázích zápasu horší. Tak, jak jsme hráli ve třetí třetině, bychom měli hrát každý zápas. Samozřejmě to vždycky nejde a klukům nelze upřít snaha. Nemohu říct, že by nepracovali naplno. Naopak musím ocenit, že jsme se dokázali zvednout po dvou inkasovaných gólech, výbornému gólmanovi soupeře dát dvě branky a dotáhnout zápas do prodloužení,“ uznal.

Potřetí letos došlo utkání českobudějovického týmu až do nájezdů a opět neuspěl. „Měli jsme sedm nájezdů v rozstřelu a další dva přímo v zápase, které vyplynuly ze hry, ale dali jsme z nich jen jeden gól,“ kroutí kouč hlavou. „Nájezdy jsou o tréninku a šikovnosti hráčů. Inspiraci mohou hledat i ve videích od nejlepších hráčů světa, která jsou na internetu. NHL nabízí spoustu výborných hokejistů, kteří nájezdy umí,“ připomíná.

Na nájezdy se teď trenéři trochu víc zaměří také na tréninku. „Neříkám, že se nájezdům věnujeme každý trénink. Na to ani není čas. Máme spoustu dalších věcí, na kterých potřebujeme pracovat. Ale jsou situace, kdy kluci do nájezdů chodí. Extra bod z nich by se nám líbil. Určitě nechceme prohrávat,“ zdůrazní.

Svou zápasovou premiéru absolvoval v českobudějovickém dresu americký obránce Conor Allen. Jeho příchod do týmu Prospal vítá. „Je to hráč, který by měl nést roli stěžejního obránce týmu. Když se naskytla možnost takového beka získat, tak jsme neváhali. Mám-li být upřímný, tak jsem moc nevěřil, že by to mohlo klapnout. Vedení klubu mu nabídlo nadstandardní podmínky a jsme rádi, že je tady,“ pochvaluje si trenér příchod zkušeného beka.

V Přerově si Američan při své premiéře nevedl špatně. „Vzhledem k tomu, že s námi byl jen na jednom tréninku, tak to nebylo vůbec špatné. Je na něm vidět, že má něco za sebou. Je to výborný bruslař, dokáže vystřelit i rozehrát a má velmi dobré fyzické parametry. Až se více sžije s prostředím, tak pro nás bude obrovskou posilou,“ je Prospal přesvědčen. „Líbí se mi už jenom to, že se rozhodl pro nás a nešel třeba někam do spodního týmu v extralize. Oslovila ho vize, kterou tady máme.“

Motor teď vede tabulku s luxusním náskokem třinácti bodů. „Nacházíme se v dobré pozici tabulkově i herně. Pro nás je ale každý zápas důležitou přípravou na to, co nás čeká v závěru sezony,“ upozorňuje trenér.

Ve středu čeká jeho tým Chomutov, který hrál ještě loni nejvyšší soutěž a vede ho českobudějovický trenér Martin Štrba. „Procházíme sérií těžkých zápasů se soupeři z horní poloviny tabulky. Každý duel chceme vyhrát a prezentovat se co nejlepším výkonem,“ ujistí kouč.

Chomutovu se daří podstatně lépe doma než venku. „Nechci nikoho urazit, ale my se musíme soustředit sami na sebe. Každý soupeř sem přijede s nějakým plánem. O to my se ale nemůžeme starat. Musíme se sami připravit tak, abychom odehráli co nejlepší zápas,“ má jasno.

Dřívější začátek zápasu mu vůbec nevadí. „Není to žádný problém. Naopak to bude lepší, i když je to pro utkání během týdne nestandardní čas,“ ujistí Prospal, který bude ve středečním střetnutí postrádat nemocného útočníka Šimánka a zřejmě stále ještě také obránce Pavlina s Vydareným.