Jihočeši jsou ve formě. Vyhráli posledních šest zápasů. Naposledy přivezli tři body v sobotu z Poruby, kde zvítězili 4:3. Utkání ale bylo nakonec dramatičtější, než by si hosté představovali. Na začátku druhé třetiny totiž vedli už 3:0 a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo konat nějaké drama. „Start nám gólově vyšel velmi dobře,“ přikývne i trenér Václav Prospal. „Nechtěli jsme, aby se nám stalo něco podobného jako v posledním zápase s Porubou doma, kdy jsme měli velkou střeleckou převahu, ale nedali jsme góly. To se nám v sobotu povedlo,“ konstatuje kouč.



Jenže místo klidného průběhu se nakonec jeho tým musel bát o výsledek. „Nevím proč, ale přestali jsme hrát. Poruba dala gól v přesilovce a dostala se do zápasu. Druhou branku přidala z trestného střílení, které bylo velice sporné. Každopádně z něj domácí dali gól a rázem jsme vedli jen 3:2. Druhá třetina nám kromě jednoho vstřeleného gólu vůbec nevyšla. Místo toho, abychom hráli v klidu, byli na kotouči a nějakým způsobem si užili příznivý stav, za kterého jsme si mohli s chutí zahrát a dát další branky, tak jsme si to udělali těžší. Nechali jsme Porubu vrátit do zápasu,“ nebyl Prospal přes vítězství zrovna moc spokojen.



Potíž viděl především v častých ztrátách kotoučů. „Ztráceli jsme je v soubojích na mantinelech. Měli jsme také problém udržet se na puku v útočném pásmu. To pro nás byl ve druhé a třetí třetině velký problém,“ připustí.



Slova o možném uspokojení z příznivého vývoje náročný kouč vůbec nechce slyšet. „To je něco, co nedokážu pochopit. To snad ani nechci komentovat, to přece nemůže nastat,“ zlobí se. „Hokej se hraje šedesát minut. Klukům jsem řekl o dobrém startu. Asi je chyba, že jsem jim neřekl ještě také o zbytku utkání,“ kroutí nevěřícně hlavou. „Poruba je tým, který by měl být kvalitativně úplně někde jinde než my. A pokud s takovým soupeřem vedete 3:0, tak vás to nemůže uspokojit, ale musíte chtít víc. Možná to jde ruku v ruce i s povahou, kterou máme jako národ. A to mě hrozně štve,“ zdůrazní.



Důležité na druhou stranu je, že si jeho svěřenci nakonec nenechali tříbodovou výhru vzít. „Do Poruby jsme jeli pro tři body a tři body jsme přivezli. To je třeba zdůraznit. Nás výkon ale nebyl optimální,“ je si vědom.



I když výkony na ledě občas nebyly bez vad na kráse, série šesti vítězných zápasů před blížícím se startem play off je určitě příjemná. „Po reprezentační přestávce, před kterou se nám prohnala kabinou nemoc, je to velice dobré. Výsledkově. Herní výkyvy máme, to je jasně dané. Nejsme dostatečně konzistentní, což mě trápí. I když to hlavní nám bude začínat až teď. Důležitý bude zápas se Vsetínem, ve kterém půjde oběma týmům o druhé místo. My určitě druzí skončit chceme. Možná je pro nás výhodou, že od reprezentační přestávky hrajeme všechny zápasy v play off modu. I když herně v některých fázích nejsem spokojený, tak výsledkově to momentálně zvládáme velmi dobře.“



Lepší načasování posledního zápasu základní části snad ani nemohlo vyjít. Pokud totiž Motor nad Vsetínem vyhraje za tři body, obsadí v tabulce výhodnou druhou příčku. „Samozřejmě jsme chtěli být ještě někde úplně jinde,“ namítne kouč. „Nechci se vracet k bodovému odpočtu a k tomu, o kolik bodů navíc jsme přišli v souvislosti s těmi šesti, o které jsme přišli administrativní chybou. Na druhou stranu jsem rád, že budeme hrát se Vsetínem takový zápas. Bude to mít grády, což je dobře. Potom jenom dva dny trénujeme a jdeme hrát play off. Není legrace pak přepnout na vyšší level a hrát tak, na co trénujete od devátého července,“ vítá těžký zápas na závěr základní části soutěže.



Vsetín se netají vysokými ambicemi a ne náhodou mu v aktuální tabulce patří druhá příčka. „Vsetín je druhý právem. Dává hodně gólů a produkuje ofenzivní hokej. Je tam několik hráčů, kteří vystřelili hodně vysoko, co se týká bodové produkce. A také jsou tam kluci, kteří hráli tady v Budějovicích a až tolik se jim nedařilo. Ve Vsetíně přitom mužstvo táhnou. Oni budou mít také zvláštní motivaci. Je to kvalitní celek, který hraje po celou sezonu velmi dobrý hokej,“ s respektem Prospal hovoří o protivníkovi svého týmu.



Ten z dvojice gólmanů Motoru, který se postaví do branky proti Vsetínu, by měl začít také v pátek play off. Ale jestli to bude Petr Kváča, nebo Jan Strmeň, zatím jasné není. „Nejdřív se to dozví kluci ode mě. Ale že by to bylo jednoduché rozhodování, to určitě není,“ připustí.



S otazníkem je také úterní start obránců Pavlina a Fillmana. „Jejich zdravotní stav se sice zlepšuje, ale necháváme to otevřené,“ nechce prozrazovat.



V minulém týdnu v týmu dost nečekaně skončil kanadský útočník Vincent Dunn. Sice prakticky nic neodehrál a hned při svém prvním startu proti Kladnu se při bitce zranil, ale v závěru sezony může být každý hráč dobrý. „Hlavně mě překvapilo, že chce skončit úplně s hokejem,“ podivil se kouč. „Štvalo ho, že málo hrál. To je jasné. Ale na druhou stranu dobrý profík pracuje na tom, aby trenéra přesvědčil a dostal se do sestavy. To od něj ale nebylo,“ připustí. „Vinnymu nejvíce ublížilo, že se při bitce zranil a zlomil si ruku. Už takhle přišel oproti našim hráčům hodně málo natrénovaný a tohle zranění ho posunulo nazpátek ještě víc. Ruka se mu moc nehojila a z jeho strany přicházela jistá frustrace. Nechci tady hráče, kteří v týmu být nechtějí a nechtějí se za něj prát,“ má v tomhle Prospal zcela jasno.



On sám si vždycky raději bere hráče na try out, aby si je nejdříve mohl prověřit. „V tomhle případě jsem ale vedení klubu doporučil, aby hráči nabídlo smlouvu, když se zranil. Úplně jednoduše jsme ho mohli poslat pryč, ale po lidské stránce mi to přišlo hodně nefér. Nechtěl jsem, abychom se takhle jako organizace prezentovali. Že to nevyšlo dál, je další věc. Vinny měl jiné představy, viděl svou roli v týmu odlišně a představoval si jinak svůj ice time. Ale od toho jsem já jako trenér, abych vyhodnotil, jestli to tak má být. Každý hráč si ale své minuty na ledě musí zasloužit. Pokud se o to nechce prát a má negativní přístup v kabině, tak radši nechci, aby tady byl. Takhle jsme se domluvili. Bez emocí a s respektem. Když jsme se Vinnyho zeptal, co bude dělat příští rok, tak mi řekl, že končí s hokejem. Tohle rozhodnutí v něm možná zrálo už delší dobu,“ říká Prospal k Dunnově nečekanému odchodu.



Každopádně jeden hráč z kádru před play off vypadl. „Samozřejmě to byl hráč, kterého jsme mohli využít. Ale jak říkám, pokud tady někdo nechce být, tak já ho držet nebudu,“ ještě jednou zdůrazní.