Zranění stále ještě nepustilo do hry hostujícího gólmana číslo jedna Hrachovinu, takže do branky se stejně jako v úterý proti Zlínu postavil Strmeň. Do obrany se vrátil uzdravený Piskáček, ale naopak chyběl Percy, jenž očekává potomka a odcestoval tak domů do Kanady. V útoku je zpátky matador Jiří Novotný, na marodce zůstávají Abdul s Tomanem a nově také nemocný Valský.