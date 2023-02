Vítkovice Motor porazil poprvé v letošní sezoně a bylo to vítězství zasloužené po velice poctivém výkonu. „Vzhledem k našemu postavení v tabulce to byl mimořádně důležitý zápas. Odehráli jsme ho velice dobře a podali jsme výborný výkon. Byli jsme zodpovědní, obětaví a disciplinovaní. Výborně nám zachytal Honza Strmeň a povedlo se nám vyhrát,“ neskrýval tentokrát velkou spokojenost asistent trenéra Roman Fousek.

Jedním z klíčových momentů utkání byl rychlý gól hostí, který zaznamenal Matěj Toman hned ve třetí minutě. „Dobře jsme věděli, že je třeba jít s Vítkovicemi do vedení. V opačném případě se tento soupeř umí zatáhnout do obrany a hrozně těžko se proti němu hraje. První gól jsme ale dali my, přidali jsme i další dva a hráli jsme pořád stejně zodpovědně. Po celé utkání jsme se drželi toho, co jsme si řekli,“ zopakuje.

Přesně před dvěma týdny měl Motor podobně rozehraný zápas v Olomouci, kde vedl 2:0, ale nakonec se domů vracel s prázdnou. „Byla chyba, že jsme inkasovali dvě minuty před koncem druhé třetiny. Měli jsme to dohrát bez gólu a jít do šaten za stavu 3:0 pro nás. Ale dobře jsme věděli, co se nám v Olomouci stalo, tak jsme na to kluky o přestávce upozorňovali, abychom hráli pořád stejně koncentrovaně,“ přikývne Fousek.

Motor zabral v pravý čas a veze z ledu druhých Vítkovic hodně důležité tři body

V závěrečné třetině také Jihočeši soupeře prakticky k ničemu nepustili. „Po celé utkání jsme domácí nepustili do vyložené šance. Hráli jsme výborně do obrany, kluci hráli obětavě, blokovali střely a drželi předbrankový prostor,“ ocenil.

O góly se tentokrát nepostarali tradičně produktivní první formace, ale dali je další hráči. „Už v předcházejících zápasech byla síla týmu rozložena do všech čtyř útoků. Jenom to nebylo podpořeno góly,“ uvádí asistent.

Skutečně výborně si vedl Jan Strmeň v brance, který působil velice klidným a jistým dojmem. „Hrozně moc nás podržel už v pátek se Spartou a teď to znovu potvrdil. Zaslouží si takové ocenění za trpělivost a práci, kterou odvádí, a jaké klima vytváří pro svého kolegu Dominika Hrachovinu,“ vyzdvihl Fousek ještě jednou výkon vytáhlého gólmana.

Motoru se také pomalu začíná vyprazdňovat marodka. Trénovat začíná Adam Raška, zkouší to i Petr Šenkeřík, který má svalové zranění. Mimo hru zůstává pouze Lukáš Vopelka.