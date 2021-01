Motor hlásí zámořský trejd, za beka Allena přijde z Boleslavi útočník Alderson

Hokejisté Madeta Motoru ještě zkoušejí pro závěr sezony osvěžit kádr zámořským trejdem. Ofenzivní sílu českobudějovického týmu by měl vylepšit kanadský útočník z Mladé Boleslavi Brandon Alderson, který už má na kontě i sezony s více než 20 góly. Opačným směrem putuje obránce Conor Allen, který má pomoci vyřešit boleslavské personální problémy v obraně. Oba hráči zůstanou v klubech na hostování do konce sezony a Alderson se může zapojit už do dnešního duelu s Litvínovem.

Brandon Alderson | Foto: Deník/ Jan Pavlíček