Byla to ale proti Valachům pořádná dřina. Českobudějovický tým dvakrát v průběhu utkání prohrával a vítězství překlopil na svou stranu až v závěrečné třetině. „Začátek utkání byl z naší strany zbytečně nervózní,“ všiml si trenér Motoru Jaroslav Modrý. „V přesilovkách nám odskakoval puk a složitě jsme si vytvářeli střelecké pozice,“ dodal.

Zlín hrál svého klasického „zanďoura“ a spoléhal na rychlé protiútoky. Z těch dokázal v prostřední části vytěžit dvě branky. „Soupeři se povedlo pár kontrů a udělal z toho výborný zápas pro diváky. Poslední třetinu jsme hráli tak, abychom zvítězili. Věděli jsme, jak je tohle utkání důležité, protože v předchozích dvou jsme nebyli odměněni za tvrdou práci. Tentokrát jsme si za vítězstvím šli a byli jsme odměněni třemi body,“ pochvaloval si.

Se Zlínem přijel v roli prvního asistenta českobudějovický patriot Luboš Rob. „Nikdy jsem si nemyslel, že sem přijedu jako trenér se Zlínem,“ usmál se.

Samotné hodnocení zápasu už bylo z jeho strany vážnější. „Přijeli jsme v pozici posledního týmu tabulky a věděli jsme, že Budějovice poslední dva zápasy prohrály. My jsme naopak věřili, že by nás mohla nastartovat výhra nad Kometou. Troufnu si říct, že zápas byl vyrovnaný, ale bohužel jsme doplatili na nedůslednost na začátku třetí třetiny. Dvakrát jsme se nechali zbytečně vyloučit. V rozhodujících chvílích nevyhodíme puk a domácí to hned potrestali. Vyrovnávací gól jsme nedali. V naší hře stále chybí větší zodpovědnost, což nás výsledkově sráží,“ posteskl si.

Rob si asi nikdy úplně nezvykne, že má stát v Budvar aréně na střídačce pro hosty. „Vždycky, když přijedu do Budějovic s jiným týmem, tak je to pro mě zvláštní. Ale beru to jako součást trenérské práce. Pokaždé to bude zvláštní, nikdy si na to člověk asi úplně nezvykne,“ usmál se Rob.

Motor v pátek v Olomouci nadále nemůže počítat se zraněnými útočníky Venkrbcem, Tomanem a Beránkem. Se Zlínem se zranil také Ondráček a ani on nebude k dispozici. Naopak trenéři i nadále mohou počítat s Jiřím Novotným. „Jirka dělá fantastickou práci na tréninku, při zápasech i v kabině. Jsme rádi, že za nás hraje,“ zdůrazní Jaroslav Modrý.

Jako nová posila už bude také připraven Tomáš Šoustal, jenž přišel na hostování z Komety Brno.