Utkání začalo minutou ticha za nedávno zesnulého bývalého českobudějovického hráče a našeho dlouholetého novinářského kolegu z Deníku Petra Turka.

Domácí se musejí obejít bez trojice marodů Holec, Venkrbec a Gilbert. Do branky se postavil zkušený Čiliak. Hosté přijeli bez své největší hvězdy Kašeho, ale třeba s veteránem Skuhravý, jenž v minulosti také odehrál sezonu za Motor.

Je to divný hokej bez diváků. Atmosféra nulová, slyšet jsou pokyny trenérů i komunikace mezi hráči. Ale na tempu zápasu to naštěstí znát nebylo. Tým trenéra Prospala začal jaksepatří aktivně a soupeře ze začátku přehrával. Obránce Plášil už ve druhé minutě nastřelil tyč.

Ale domácí mohli také inkasovat. Přestože gólman Čiliak tloukl do ledu svou širokou holí doslova jako hluchý do vrat, nechali si jeho spoluhráči upláchnout Koblasu, který se vracel z trestné lavice. Jeho pokus o blafák však českobudějovický brankář zkušeně zlikvidoval.

V 10. min. zavařil svým spoluhráčům Michnáč, jenž zbytečně sekl gólmana Novotného přes lapačku a musel za katr. Následoval ho jeho spoluhráč Plášil, dvaadvacet vteřin trvající přesilovku pět na tři však hosté naštěstí nevyužili.

Jenže karta se postupně začala obracet. Lauko prostřelil Čiliakovy betony, ale kotouč se odrazil od tyče mimo. Nekrytý Vondráček však záhy mířil přesněji, s pomocí teče bránícího Pýchy vymetl horní růžek a Energie vedla. Motoru konečně zase jednou pomohla přesilovka. Voženílek našel Karabáčka a ten střelou z první vyrovnal.

Ale přišel další zbytečný faul z domácí strany (na trestnou lavici šel Pavel) a početní výhodu zužitkovali také hosté, když Laukovu střelu tečoval mezi Čiliakovy betony Černoch. K čemu byl domácím poměr střela na branku 19:11, když na ukazateli skóre svítilo po první třetině 1:2.

Po změně stran sice byla živější Energie, skóre se však měnilo na druhé straně. Skulinu mezi tyčkou a Novotného výstrojí našel M. Novák. Ale Čiliak se musel i nadále otáčet více než jeho protějšek. Blýskl se třeba při dobré šanci Mikúše. Góly však padaly na druhé straně. V polovině zápasu zaskočil Novotného nenápadnou střelou Christov a Motor poprvé v utkání vedl. Hostující gólman zamířil na střídačku a nahradil ho mladík Bednář.

Ale objektivně vzato, větší šance měl soupeř. Ve vlastním oslabení ulétl Vondráček a opět musel čarovat Čiliak. Na druhé straně napálil v přesilovce Michnáč břevno. Přesilovky se dožadovali i hosté. „To si děláš pr…, ty vole,“ burácel na rozhodčí ze střídačky hostující kouč Pešout, že to bylo ve ztichlé hale slyšet až na novinářskou tribunu.

Ve třetím dějství bylo vyrovnáno. Nekrytý Flek neměl problém do odkryté klece skórovat. „Ty krá…, to není možný,“ právem se zlobil domácí trenér Václav Prospal.

Gólová přestřelka pokračovala. Ve 49. min. znovu strhl vedení na jeho stranu Motoru střelecky disponovaný Beránek. Jenže v závěru Jihočeši opět až neuvěřitelně zápas ztratili. Pět a půl minuty před koncem chyboval Plášil a nejlepší hráč hostí Lauko neomylně vyrovnal na 4:4. O další minutu později potrestal další karambol v domácí rozehrávce Koblasa – 4:5.

Až minutu před koncem se Motor dostal k power play, velkou šanci měl Doležal, ale mířil těsně vedle….

Branky a nahrávky: 18. Karabáček (D. Voženílek), 26. M. Novák (R. Přikryl, M. Beránek), 30. Christov (Prokeš), 49. M. Beránek (M. Novák, Plášil) - 15. Vondráček (Hladonik), 19. Černoch (Lauko, Šenkeřík), 45. Flek (Lauko, Plutnar), 55. Lauko (Mikúš), 56. Koblasa (Kohout). Vyloučení: 4:4, využití: 1:1. Rozhodčí: Pešina, Šindel – Brejcha, Gerát. Hráno bez diváků.

Motor: Čiliak – Pavel, Vydarený, Plášil, Pýcha, Allen, Slováček, Suchánek – Jonák, Prokeš, Christov – M. Novák, R. Přikryl, M. Beránek – Karabáček, Indrák, Zd. Doležal – D. Voženílek, A. Raška, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.

K. Vary: Novotný (30. Bednář) – Šenkeřík, Rohan, Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán, Weinhold – Flek, Hladonik, Lauko – O. Beránek, Vildumetz, Mikúš – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenéři: Pešout a Mariška.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Další zápas a opět jsme našli způsob, jak ho prohrát. Sice je super, že zase můžeme hrát hokej, ale není super, jak utkání zvládáme jako tým. Prohráváš i vyhráváš jako mančaft. My jsme zase o gól prohráli a zase po vlastních chybách."

Tomáš Mariška (K. Vary): "Jsme neskutečně rádi, že jsme z tohoto utkání vytěžili tři body. Domácí měli lepší vstup do utkání a my jsme do něj naskočili až díky přesilovkám v polovině první třetiny. Ve druhé třetině jsme úplně vypadli z role a domácí byli jasně lepší. Vrátili jsme se zase až ve třetí třetině a jsme za výhru moc rádi, protože soupeř hrál opravdu dobře."