České Budějovice – Ve druhém čtvrtfinále play off první Chance ligy hokejisté ČEZ Motoru neuspěli a prohráli s Havířovem 0:3. Stav série je tak vyrovnaný 1:1, třetí zápas se hraje v úterý na ledě soupeře (18).

Domácí střídačka neměnila vítěznou sestavu z pátečního prvního duelu, k jediné (a plánované) změně došlo na postu gólmana, kde Strmeně nahradil Kváča. Mimo hru jsou nadále marodi Fillman a Šimánek. V brance soupeře nemohl stát nikdo jiný než exbudějovický Bláha, který podal výborný výkon.



Před zaplněnou Budvar arénou začali domácí nezvykle vlažně. První čtyři minuty se prakticky nedostali z vlastní třetiny. „Koukejte se probrat,“ byl slyšet trenér Václav Prospal ze střídačky na celou halu.



Jeho slova ale nepadla na úrodnou půdu. Mužstvo v modrých dresech si sice vynutilo dvě přesilovky za sebou, ale žádný zdrcující nápor se bohužel nekonal.



Naopak. Domácí celek si tak dlouho koledoval, až ve 13. min. skutečně inkasoval. Po sérii zmatků ve vlastní třetině Kváča vyrazil Veselého střelu k Procházkovi a ten napálil odražený kotouč do sítě.



Až inkasovaná branka českobudějovický tým trochu vyburcovala. Pýchovu povedenou střelu ale schoval Bláha efektním semaforem ve své lapačce. Jinak však bylo v závěru třetiny horko zase spíše před Kváčou.



„První třetina vyzněla pro Havířov. Dostali jsme smolný gól po nešťastném odrazu puku. Bohužel nevyužíváme šance, proto prohráváme,“ zhodnotil úvodní třetinu obránce Motoru Ondřej Kachyňa, na kterého tentokrát místo v sestavě nezbylo.



Ani po změně stran to ale ze strany jeho spoluhráčů nebylo ono. Hře domácího celku chyběla větší přesnost i nasazení. V polovině zápasu přišel kritický moment, když sudí poslali Jihočechy na půldruhé minuty do tří. Při střele soupeře do tyče (nebo možná i do sítě, viderozhodčí v první lize nefungují) měli ještě štěstí, ale poté posadil Kotala svůj bekhend zblízka pod horní tyčku a bylo to 0:2.



Až v závěru druhého dějství se domácí zase trochu probrali. Ale nebyl to z jejich strany vůbec dobrý výkon.



„Druhá třetina byla hodně podobná té první. Nedaří se nám dát gól. Naopak hosté přidali druhou branku. Jsou uvolněnější a více v klidu,“ okomentoval Kachyňa druhé dějství.



V závěrečné části hry Motor přece jen zvýšil obrátky, ale na jeho hokejkách už byla cítit nervozita a pozorně bránící soupeř si bez větších potíží hlídal dvougólový náskok. A co prošlo, jako třeba Gilbertova gólovka, pochytal výborný Bláha. Z domácí strany to ale byl zmar a z hlediště se ozýval pískot.



Snahu o vyrovnání definitivně torpédovalo Čermákovo vyloučení v závěru zápasu. Závěrečná power play už přinesla jenom korekci výsledku na druhé straně. Do prázdné branky upravil na konečných 0:3 Rašner.



Branky a nahrávky: 13. O. Procházka (Veselý, Bořuta), 30. Kotala (Seman, Rašner), 60. Rašner (Seman). Vyloučení: 5:6, využití: 0:1. Rozhodčí: Wagner, Šindel – Zídek, Šimán. Diváci: 6255. Stav série: 1:1.

ČEZ Motor: Kváča – Plášil, Kutlák, Pavlin, Pýcha, M. Jandus, Vydarený – Heřman, R. Přikryl, Čermák - Zd. Doležal, Bradley, Karabáček - Endál, Gilbert, M. Novák – Babka, J. Doktor, Beránek. Trenéři Prospal a Totter.