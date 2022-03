Motor po nejlepším výkonu sezony deklasoval Pardubice a stále se pere o čtyřku

To byl koncert. Hokejisté Motoru odehráli nejlepší zápas sezony a trápící se Pardubice zvalchovali vysoko 7:1. V tabulce Tipsport extraligy zůstávají tři kola před koncem základní části soutěže na šestém místě, ale s minimální dvoubodovou ztrátou na čtvrtou příčku, která by znamenala přímý postup do čtvrtfinále play off. V pátek hrají Jihočeši ve Vítkovicích (17:30), v neděli budou hostit Liberec (17).

Muž zápasu obránce Motoru Roman Vráblík se proti Pardubicím (7:1) blýskl dvěma góly a asistencí. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Třiadvacátého listopadu mohli naposledy fanoušci do Budvar arény bez omezení. Více než tři měsíce fungovaly hokejové zápasy v omezeném režimu. Až zase v úterý se otevřely brány stadionů naplno. Na Pardubice dorazilo pět a půl tisíce diváků, kteří se bavili královsky. Tým v modrých dresech zahrál skutečně výborně a slovy bývalého trenéra Motoru Václava Prospala, Pardubice doslova vystřílel ze zimáku. Motor zahrál až tak, že tentokrát nešetřil chválou ani jindy velice náročný trenér Jaroslav Modrý. „Měli jsme výborný vstup do utkání a celou první třetinu jsme hráli velice dobře. To udalo ráz zápasu. Kluci našli cestu, jak utkání vyhrát,“ nemohla ani tentokrát rozhodně chybět oblíbená formulka. „Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří se postarali o skvělou atmosféru. Bylo fajn, vidět je zase v tak velkém počtu. V takové kulise se hraje výborně,“ ocenil českobudějovický lodivod. Jeho protějšek Richard Král nijak neskrýval značnou rozmrzelost. Dynamo nebodovalo už v šestém utkání v řadě. „Utkání se mi hodnotí jen těžko,“ připustil. „Vstoupili jsme do něj nepochopitelně ustrašení a s obrovským respektem. Nešly nám nohy. Nevím, jestli to bylo z nervozity, ze strachu nebo z čeho,“ kroutil hlavou. „Budějovice nás přehrávaly od první minuty. Od prvního gólu, který jsme dostali a byl dost nešťastný, tak už existovalo jenom jedno mužstvo. Domácí byli lepší ve všem. V osobních soubojích i dalších herních činnostech. Byl to náš nejhorší zápas v sezoně.“ Motor exceloval a převálcoval Pardubice, kterým nastřílel sedm gólů Zatímco Král označil pardubický výkon za nejhorší v sezoně, Motor odehrál asi svůj nejlepší. „V první třetině určitě,“ přikývne Modrý. „Ta se mi z naší strany moc líbila. Byli jsme aktivní, vyhrávali jsme osobní souboje a byli jsme silní na puku,“ chválil. Jeho svěřenci se dokázali výrazně prosadit i střelecky a navázali tak na přesvědčivé vítězství 6:1 v Pardubicích. Ke cti Dynama je třeba dodat, že je to tým, který chce hrát hokej, což Jihočechům vždycky vyhovuje víc, než když někteří soupeři pouze čekají a úporně brání. Třikrát v utkání dokázali českobudějovičtí hokejisté využít přesilovku, což se jim v poslední době moc nevedlo. V předcházejících pěti duelech dokázali využít pouze jednu početní výhodu. Mužem zápasu byl právem vyhlášen obránce Roman Vráblík, jehož výkony jdou nahoru a po boku svého parťáka Jana Štencla se z něj stává jeden z klíčových článku defenzivy týmu. Motor hraje stále o elitní čtyřku, na Pardubice může po dlouhé době plný stadion Proti Pardubicím se blýskl dvěma góly a asistencí. „Získává stále větší sebevědomí. Určitě mu pomohlo, že dostal prostor také na přesilovce, kde musí hrát hodně s pukem. Pak je schopen dělat takovéhle věci. Týmu pomohl a je jeho pevnou součástí,“ pochválil Modrý zkušeného obránce. Díky přesvědčivé výhře se Motor udržel ve hře o klíčovou čtvrtou příčku v tabulce. V posledních třech kolech má hodně těžký los (hraje ve Vítkovicích, doma s Libercem a v Hradci Králové), nemá situaci plně ve svých rukou, ale šanci pořád má. Navíc, pokud se Jihočechům podařilo zopakovat parádní výkon z utkání s Pardubicemi.