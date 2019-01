České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli ve šlágru 47. kola první Chance ligy s lídrem soutěže Duklou Jihlava 4:2, když po famózním finiši otočili zápas ve třetí třetině! Další zápas odehrají v sobotu v Praze na Slavii (15).

Navrátilec z Třince gólman Kváča zůstal jen na tribuně a chytat bude až v Edenu, takže nastoupil opět Strmeň. Do sestavy se naopak vrátil obránce Pýcha. Mimo hru jsou stále marodi Kutlák a Dunn. Hosté postavili do branky čerstvou posilu ze Sparty Honzíka.



Domácí sehráli opět dost nešťastnou první třetinu. Dobře začali, tlačili se do útoku, vytvořili si několik zajímavých příležitostí, ale vyloženě gólové šance to nebyly. Navíc Honzík působil hodně jistým dojmem.



Hostím stačil jeden jediný brejk, aby vyhráli první třetinu. Matějíček do něj přesnou přihrávkou vyslal Anděla a ten bekhendem mezi Strmeňovy betony otevřel skóre.



„Začátek zápasu nebyl z naší strany špatný. Vletěli jsme na soupeře, jenom chyběly větší šance. Jihlava potom hru trošku vyrovnala, snaží se střílet z každé pozice. Z první velké šance se hostím podařilo skórovat,“ okomentoval úvodní třetinu nehrající kapitán Motoru Zdeněk Kutlák. „I tak si myslím, že utkání otočíme a tři body zůstanou doma,“ dodal.



Po změně stran Motor skutečně přidal, i když už hrál bez zraněných Plášila a Fillmana jen na čtyři obránce. Pýchovu přesilovkovou střelu tečoval Gilbert do břevna a šancí přibývalo. Tu největší měl Přikryl, leč Honzíka zblízka nepřekonal. Gól nepřinesly ani dvě přesilové hry, a tak přišel opět trest. Po rychlé akci Jihlavy posunul Pekr kotouč Skořepovi a ten ho šikovně ze vzduchu nasměroval za Strmeňova záda.



„Ve druhé třetině jsme si vytvořili šance, trefili jsme břevno. Ještě pořád jsme ale nenašli pohodu, aby nám tam góly padaly. Jihlava je v proměňování šancí efektivnější,“ řekl k druhému dějství Kutlák.



Víru ve vítězství ale neztrácel. „Nebude to jednoduché, protože nám vypadli dva obránci a kluci hrají vzadu jenom ve čtyřech. Třetí třetiny ale máme dobré a pořád věřím, že to otočíme,“ dodal.



A skutečně. Závěrečné dějství začalo parádním průnikem Gilberta a Honzík musel opět čarovat. Ale jinak objektivně vzato Jihlava kontrolovala svůj dvoubrankový náskok a žádný velký nápor se nekonal.



Až devět minut před koncem prokázal mimořádný důraz Endál, kotouč ze skrumáže doslova dostrkal za čáru i s gólmanem a rázem byl Motor zase ve hře.



Jak prorokoval kapitán Kutlák, jeho spoluhráči dokázali i vyrovnat. V přesilovce se nadvakrát dorážkou prosadil Šimánek.



Ale to ještě nebylo všechno, minutu před koncem obkroužil branku hostí Doležal. Dal na 3:2 a do prázdné branky pečetil ve skvělé atmosféře na konečných 4:2 při power play hostí Heřman.



Branky a nahrávky: 51. Endál (Babka, Gilbert), 57. Šimánek (Zd. Doležal), 59. Zd. Doležal (Bradley, Karabáček), 60. Heřman (Pýcha) – 18. Anděl (Matějíček, Skořepa), 38. Skořepa (Pekr). Vyloučení: 3:6, využití: 1:0. Rozhodčí: Wagner, Pilný – Coubal, Bohunek. Diváci: 6421 (vyprodáno).

ČEZ Motor: Strmeň – Fillman, Plášil, M. Jandus, Vydarený, Pavlin, Pýcha – Babka, Šimánek, Beránek – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Zd. Doležal, Bradley, Karabáček – J. Doktor. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Aleš Totter (Motor): "Čtyřicet minut jsme my ani diváci neviděli zbraň, kterou bychom překonali jihlavskou obranu. Poslední možností byl důraz do brankoviště. Podařil se nám vynikající obrat. Už třetí za posledních deset dní. Jihlava nedostala posledních deset třetin gól a my jsme tu poslední vyhráli 4:0. Byl to parádní zápas a klobouk dolů před výkonem našich hráčů."

František Zeman (Jihlava): "Po čytřiceti minutách jsme byli spokojeni, po šedesáti už ne. Domácí vyrovnali dvěma spornými góly. Při prvním měla být hra přerušena o tři vteřiny dříve, před druhým se mělo vhazovat ve středním pásmu. Ale nezbývá nám, než soupeři sportovně pogratulovat."