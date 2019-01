Frýdek-Místek – Hokejisté ČEZ Motoru otočili zápas 43. kola první Chance ligy ve Frýdku-Místku, zvítězili 5:3 a po třech duelech opět slavili vítězství v základní hrací době. Již ve středu je čeká domácí zápas s Porubou (17.30).

Martin Beránek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté vsadili na vítěznou sestavu z posledního utkání v Třebíči, mimo hru zůstávají stále marodi Kutlák a Kanaďan Dunn. Domácí nasadili do branky teprve šestnáctiletého Nicka Malíka, který si nevedl vůbec špatně.



Úvod zápasu patřil Jihočechům. Soupeře zatlačili, hrálo se před frýdeckou brankou, ale do vyložených šancí se hosté nedostávali.



První gól dali paradoxně při vlastním oslabení, když na trestné lavici seděl kapitán Vydarený. Mladík Beránek předvedl parádní individuální akci, proháčkoval se až před Malíka a zavěsil za jeho záda.



Jenž vyrovnáno bylo ještě dříve, než se slovenský zadák v barvách Motoru vrátil na led. Po rychlé kombinaci našel skulinu mezi Strmeňovými betony Kofroň.



Herně měli sice navrch v první dvacetiminutovce Českobudějovičtí, ale větší šance měl Frýdek. Sami na Strmeně jeli Flok i M. Kovařčík, ale čahoun v brance Prospalova týmu své spoluhráče podržel.



Do druhé části hry vlétl Motor s obrovským elánem. Malík v domácí brance musel dělat divy, aby udržel vyrovnaný stav. Největší šanci měl v polovině zápasu Pavlin, syn slavného otce v brance soupeře však vytáhl další parádní zákrok.



Českobudějovický tým však jako už mnohokrát málem doplatil na jalovou koncovku a soupeř mu uštědřil lekci z produktivity.



V době největšího tlaku hostí, navíc při přesilové hře, ujeli hráči Frýdku. Z přečíslení dva na jednoho Klimšovi střela sice nesedla, ale gólman Strmeň vyrobil fatální chybu. Kotouč mu vyklouzl zpod lapačky a Št. Novotný ho pohodlně šoupl do prázdné branky.



Třetí gól přidali Frýdečtí při vlastní přesilovce. Bombou z první se prosadil znovu Št. Novotný – 3:1. A to už bylo zlé…



V závěrečné třetině ale Motor předvedl úžasný obrat a čtyřmi góly otočil skóre. První formace nejprve rozebrala obranu soupeře a po Šimánkově přihrávce mířil Babka přesně k tyči. O poté podruhé v utkání ve vlastním oslabení vyrovnal důsledný Přikryl, když doslova procpal kotouč za Malíka.



Čtyři minuty před koncem potvrdil famózní formu z posledních zápasů obránce Pýcha a přesnou střelou pod horní tyčku zajistil svému týmu vedení.



Definitivní tečku za zápasem pak udělal bekhendem kanadský forvard Motoru Gilbert. Na mimořádně cenném vítězství Jihočechů už pak nic nezměnila ani závěrečná power play Frýdku.

Branky a nahrávky: 14. Kofroň (Husák, M. Kovařčík), 32. Št. Novotný (Klimša, Zahradníček), 37. Št. Novotný (Kaukič, Bartko) – 13. Beránek, 47. Babka (Šimánek, Beránek), 49. Přikryl (Heřman), 57. Pýcha (M. Novák, 59. Gilbert (Pavlin, Čermák). Vyloučení: 2:6, využití: 2:0, v oslabení: 1:2. Rozhodčí: Cabák, Čech – Měkýš, Komínek.

ČEZ Motor: Strmeň – Fillman, Vydarený, M. Jandus, Plášil, Pavlin, Pýcha, – Babka, Šimánek, Beránek – Zd. Doležal, Gilbert, M. Novák – Karabáček, Bradley, Čermák – Endál, Přikryl, Heřman – Dančišin. Trenéři Prospal a Totter.