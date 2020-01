Domácí celek nastoupil s Kloučkem v brance a pouze s pěti obránci. Na marodce jsou totiž nově Plášil s Pavlem. Před téměř vyprodanou Budvar arénou ale nezačali Jihočeši vůbec dobře a v úvodní třetině dvakrát inkasovali. A pokaždé v početní nevýhodě. Nejprve se prosadil tečí Jurčíkovy výzvy Jánský a poté z brankoviště skóroval Kadlec.

„Nemůžeme dát takto dobrému soupeři tři přesilové hry v prvních deseti minutách, navíc když jsou to všechny fauly hokejkou, které nic neřeší,“ zlobil se domácí trenér Václav Prospal.

Navíc se v úvodu druhého dějství přesně do šibenice trefil Fin Korkiakoski – 0:3. To už bylo zlé. Jenže domácí celek zabral a do druhé přestávky se mu podařilo vyrovnat. Nejprve přesně od modré zamířil kapitán Pýcha, pro něhož to byl pětačtyřicátý bod v sezoně, díky kterému se osamostatnil jako rekordman na čele produktivity bodů získaných obráncem v základní části druhé nejvyšší hokejové soutěže.

Pro mladého beka měl jen slova chvály i kouč Prospal: „Čenda je mladý pracovitý hráč, jenž má stále velký potenciál. Nejlépe o tom vypovídá, že už takhle mladý nosí kapitánské céčko. Ofenzivní schopnosti měl vždycky. Má dobré myšlení a záleží mu na tom, jak hraje tým i to, jak hraje on sám,“ ocenil.

Na 2:3 snižoval M. Novák a vyrovnával Gilbert, který zblízka dotlačil odražený kotouč za Beranova záda. Obrat v utkání završil na začátku třetí třetiny Karabáček, který se blýskl vydařenou individuální akcí a trefil se přesně mezi gólmanovy betony. Severočeši ale přece jen dokázali vyrovnat. Přečíslení tři na jednoho zakončil Jurčík.

Motor však urval tři body na svou stranu. Beránek poslal puk před branku, kde si ho do vlastní sítě srazil Kadlec. Jako střelec branky byl nakonec označen Christov. Hosté v závěru zkusili power play, ale domácí celek už si pátou výhru v řadě vzít nenechal.

„Pro nás jsou to samozřejmě tři body, které bereme, pořád je to vítězství. Ale je velká škoda, že nedokážeme po celých šedesát minut předvést výkon, který jsme ukázali ve druhé třetině.“ nebyl přes výhru Václav Prospal plně spokojen.

Branky a nahrávky: 27. Pýcha (J. Kloz), 31. M. Novák (Gilbert, Karabáček), 33. Gilbert (Vydarený), 42. Karabáček (M. Novák, Suchánek), 48. Christov (Beránek, Prokeš) – 4. Jánský (Jurčík), 11. Helt (M. Kadlec, Voženílek), 22. Korkiakoski (Kangas), 42. Jurčík (Baláž). Vyloučení: 4:5, využití: 1:2. Rozhodčí: Souček, Sýkora – Kotlík, Zídek. Diváci: 6259.

ČEZ Motor: Klouček – Allen, Pýcha, Lytvynov, Vydarený, Suchánek – Zd. Doležal, Kloz, Karabáček – Michnáč, Gilbert, M. Novák – Holec, Šimánek, Beránek – J. Veselý, Prokeš, Christov – Endál. Trenéři: Prospal a Totter.