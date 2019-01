Třebíč - Ve 48. kole první WSM ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru v Třebíči 1:2 a v tabulce soutěže po dlouhé době klesli na druhé místo za Karlovy Vary. Ve středu budou hostit od 17.30 Ústí nad Labem.

Zdeněk Kutlák | Foto: Deník/ Jan Škrle

Oba celky letos slaví devadesát let od svého vzniku a nastoupily v dobových retro dresech. Domácí v replikách svetrů ze sezony 1938-39, kdy postoupili do nejvyšší soutěže, hosté v mistrovských trikotech z roku 1951, ve kterých odehráli už lednový duel s Karlovými Vary.



Do branky Motoru se postavil Kváča, volno tentokrát dostali Gába, Vráblík, Dostálek, Galamboš a M. Bárta. Domácí celek posílili brněnský gólman Vejmelka, jenž momentálně hostuje v Jihlavě a byl jednoznačně mužem zápasu, a další extraligoví hokejisté Horký s Půžou.

Jihočeši sice začali aktivněji, ale bez efektu, a tak se skóre měnilo na druhé straně. V 7. min. Kristl obkroužil Kváčovu klec a zasunul kotouč za jeho záda. Hosty inkasovaná branka zaskočila. Nedařilo se jim dostat soupeře pod tlak, chyběla větší přesnost i lepší pohyb. Vyrovnat mohl Nedorost, jenž najížděl sám na Vejmelku, extraligového pendla však ani nadvakrát nepřekonal.

Jednogólový náskok, to bylo přesně to, co Horácká Slavia potřebovala. Soustředila se na úpornou defenzivu, proti které bylo složité se prosadit. Tlak hostí ale po změn stran postupně sílil a přicházely i šance. Nedorosta však vychytal výborný Vejmelka a Vampola v přesilovce nastřelil jen brankovou konstrukci. Obránce Kučný v gólové možnosti mířil těsně vedle.

Domácí spoléhali na skutečně ojedinělé brejky a po jednom z nich překonal Kváču podruhé ve 35. min. Ferda.

To už bylo zlé. Hostující střídačka stáhla do třetí třetiny hru jen na tři formace. Jejich případný nápor ale torpédovala dvě zbytečná vyloučení. Až devět minut před koncem zužitkoval Robovu přihrávku bekhendem kapitán Kutlák a Motor byl zase ve hře.

Jenže závěr zápasu vyzněl hodně do ztracena. Žádný závěrečný tlak se ze strany hostí nekonal a tři body tak zůstaly na Vysočině. Motor zároveň opustil post lídra soutěže.

Branky a nahrávky: 7. Kristl (Nedbal, Vodný), 35. Ferda (Süss) – 51. Kutlák (L. Rob ml.). Vyloučení: 5:6, bez využití. Rozhodčí: Obadal, Kašík – Zídek, Otáhal. Diváci: 2472.

ČEZ Motor: Kváča – Čáp, Kutlák, Pýcha, Kučný, F. Novák, Fillman – Nejezchleb, Pajič, Nedorost – M. Novák, Vampola, Čermák – Mikyska, L. Rob ml., Jonák – Heřman, Vlček. L. Květoň. Trenéři Jelínek, L. Rob st. a Kotalík.