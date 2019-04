Hosty nadále trápí marodka. Kromě obránců Fillmana s Pavlinem chyběli také útočníci Bradley s Endálem. Naopak do sestavy se vrátili mladíci Beránek s P. Novákem, kteří se bohužel nevešli do našeho týmu pro mistrovství světa osmnáctiletých ve Švédsku…



V první třetině byli o něco aktivnější domácí. Dvakrát si zahráli sice krátkou, ale přesilovku pět na tři. Kváča v brance Motoru však byl spolehlivý a při obrovské šanci Hovorky měl i patřičný kus štěstí, když pardubický útočník minul odkrytou klec.



Obrovskou příležitost měl na druhé straně také Heřman, který jel ve vlastním oslabení úplně sám na Kacetla, netrefil však branku.



Po změně stran už se skóre měnilo a bohužel ve prospěch domácího celku. Po rychlé akci předložil P. Sýkora kotouč Poulíčkovi, jenž neměl problém poslat ho za Kváčova záda.



Druhý gól mohl přidat dokonce při přesilovce Motoru kapitán Dynama Rolinek. Po chybě v rozehrávce hostí a přihrávce od Hovorky branku minul. Neuspěl ani jeho spoluhráč Ihnačák, který v pádu přes Kváču nedokázal zasunout kotouč do jeho klece.



Motor byl ve druhém dějství většinou o krok pozadu a do šancí se moc nedostával. Výjimkou byla pohotová střela Gilberta, kterou kryl Kacetl.



Zápas se definitivně lámal v úvodu třetího dějství. Hostující Karabáček své sólo po návratu z trestné lavice neproměnil, to na druhé straně Horký překonal Kváču podruhé. Na výsledku nic nezměnila ani power play hostí.



Branky a nahrávky: 22. Poulíček (P. Sýkora, Eklund), 46. L. Horký (Machala, Poulíček).Vyloučení: 7:8, bez využití. Rozhodčí: Kubičík, Lacina – Bryška, Lederer. Diváci: 9185.

Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Nedbal, Porseland – P. Sýkora, Ihnačák, M. Kratochvil – Hovorka, Bubela, Rolinek – L. Horký, Poulíček, Machala – J. Kloz, Marosz, Perret – Dušek.Trenéři Lubina, Král a Čáslava.

ČEZ Motor: Kváča – M. Jandus, Pýcha, Plášil, Kutlák, Kachyňa, Vydarený – Zd. Doležal, Gilbert, Karabáček – Babka, Šimánek, Beránek – P. Novák, R. Přikryl, M. Novák – Heřman, J. Doktor, Čermák – Dančišin. Trenéři V. Prospal st. a Totter.