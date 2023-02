Utkání začalo minutou ticha za nedávno zesnulého masér Františka Mrázka a pak pokračovalo hodně prapodivnou první třetina. Jihočechům přinesla dvě přesilovky, především šance Valského volala po gólu, ale skóre se neměnilo. Jenže pak přišel stejně jako při nedávném mezistátním utkání se Švédskem přišel zásadní problém s dírou v ledové ploše a ve 14. minutě putovaly oba celky předčasně do kabin s tím, že zbytek úvodního dějství se dohraje po přestávce.

Ale dohrávka domácím moc radosti nepřinesla. Při první hradecké přesilovce švihl na modré obránce McCormack a jeho nenápadný motýl přistál až v Hrachovinově brance – 0:1.

Už po změně stran naštěstí dali domácí soupeři ochutnat stejné medicíny. Rovněž v početní výhodě na modré mohutně napřáhl Vráblík a trefil horní roh Kiviahovy klece – 1:1.

Jenže vyrovnaný stav nevydržel ani do konce druhé třetiny. Chalupa se až moc lehce protáhl kolem bránícího Percyho a z úhlu procpal kotouč za Hrachovinova záda, když mu za čáru pomohl nešťastně loktem sám domácí brankář.

Vyrovnáno bylo hned krátce po začátku třetího dějství. V další přesilovce si nabruslil do ideální pozice kapitán Gulaš a trefil se parádně – 2:2.

Radost trvala bohužel jen krátce. Ve 45. min. neutěsnil Hrachovina prostor u své pravé tyčky a dostal z hole Štohanzla neskutečně laciný gól z rohu kluziště – 2:3.

Hradec si nejtěsnější náskok pozorně hlídal a Motor se nemohl dostat do většího tlaku. Naopak. Dvě minuty před koncem ulétla osamocená dvojice hostí, ale Jergl Hrachovinu naštěstí nepřekonal. Vyrovnání pak nepřinesla ani gólovka Gulaše při power play…

Branky a nahrávky: 25. Vráblík (Štencel, Pech), 41. Gulaš (Zd. Doležal, Čachotský) – 15. McCormack (Blain), 38. Chalupa (Kalina), 45. Štohanzl. Vyloučení: 4:7, využití: 2:1. Rozhodčí: Hejduk, Jaroš – J. Svoboda, Hnát. Diváci: 5654.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Kachyňa, Bindulis – Gulaš, Pech, Čachotský – Valský, M. Hanzl, Vondrka – Zd. Doležal, Toman, Dzierkals – Tomeček, A. Raška, Strnad. Trenéři Čermák, Fousek a J. Novotný.

Hradec: Kiviaho – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel – Lev, Cingel, Eberle – Werek, Lalancette, R. Pavlík – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Lang, Štohanzl, Chalupa. Trenéři T. Martinec, P. Svoboda a Hamara.

Hlasy trenérů – David Čermák (Motor): „Jsme nespokojeni, protože jsme chtěli uhrát nějaké body. Pořád jsme v utkání jenom dotahovali a dostali jsme nešťastné góly, které jsou ale za celým týmem.“

Petr Svoboda (Hradec): „Chyběl nám pohyb a nebylo to z naší strany ono. Jsme strašně rádi, že jsme dokázali vždycky dokázali v utkání vést. To bylo strašně důležité a byl to klíč k úspěchu. Pomohli jsme si přesilovou, ale sami jsme dvakrát v oslabení inkasovali, i když jsme se na početní výhodu soupeře připravovali. Do kabiny patří poděkování, že jsme našli cestu k vítězství.“