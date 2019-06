Letos uzavřela mládež Motoru třetí sezonu fungování Akademie ČH. „První rok jsme byli čekatelé a pracovali ve zkušebním režimu. Poslední dva roky už jsme regulérní držitelé statusu Akademie Českého hokeje. Každoročně ale musíme udělení statusu obhájit prokázáním plnění všech svazem předepsaných norem,“ upřesňuje generální manažer klubu Stanislav Bednařík. Celkem působí v republice sedmnáct akademií, osmnáctou by se měla stát Olomouc.

Původně byly součástí Akademie ČH tři kategorie: mladší dorost, starší dorost a juniorka. Po loňské reorganizaci věkových kategorií mládežnických soutěží zůstaly pouze dvě: dorost a juniorka. „Předtím bylo v akademii šest ročníků hráčů. Měli jsme tři týmy, které byly dvou ročníkové. Teď se to zúžilo na pět ročníků. Dorost je dvouletý a junioři tříletí,“ upřesňuje manažer českobudějovické mládeže Jaroslav Liška. „V rámci naší Akademie Českého hokeje funguje ale ještě béčko dorostu, takže nám zůstaly tři týmy,“ doplní.

„Áčko dorostu působí v extralize, béčko v regionální soutěži. Cílem je udržet maximální možný počet tzv. prvoročáků v klubu, proto máme i béčko dorostu. Při přechodu ze žákovské kategorie do dorostu o výběru správných hráčů mnohdy nerozhoduje jejich hokejový talent ale biologický věk. Poslední výzkumy ukazují, že často dostávají přednost ti vyspělejší, kteří jsou zákonitě vidět víc. Ti, kteří jsou v biologickém vývoji pomalejší, tak dostávají další sezónu k dobru se prosadit.“

Žákovských a mladších věkových kategorií se projekt Akademií ČH netýká. O žákovské a nejmladší kategorie základen a přípravky pečují v klubu v rámci Sportovního střediska.

Status mládežnické Akademie ČH přinesl pro hráče výraznou změnu k lepšímu především z hlediska materiálního zabezpečení. „Akademie má pevně nastavené podmínky, které stanovil svaz. Většinu norem, zejména těch sportovních, jsme ale stejně plnili už dávno předtím, než jsme status získali,“ zdůrazní Bednařík. „Cílem Akademií je vytvoření špičkových podmínek pro osobní rozvoj hráčů, a to z hlediska metodiky sportovního tréninku, zázemí a infrastruktury sportovišť, profesionálního materiálního zajištění. Všechny Akademie Českého hokeje mají sjednocené nároky na tréninkový proces. Je přesně dané, jaké mají být objemy tréninků na ledě i mimo něj, kolik času se má věnovat regeneraci, a řada dalších věcí.“

Velice důležitým posláním Akademie ČH také je, že sport musí souzvučet se vzděláním. „Máme i koordinátoru přes školské záležitosti paní Beránkovou, která je v kontaktu se všemi středními školami, kde naši hráči působí. Řeší s nimi uvolňování hráčů, organizaci studia i prospěch. Každý člen Akademie má vytvořené takové podmínky, aby mohl úspěšně studovat. Naší snahou je, aby všichni docílili alespoň maturity,“ konkretizuje Liška. „A jsem rád, že studijní výsledky mají naši kluci vcelku dobré. Staráme se o to, kontrolujeme prospěch a chceme, aby zdárně ukončovali ročníky a neopakovali je, což se nám daří. Poděkování pak patří také všem školám, které nám vycházejí maximálně vstříc,“ vzkazuje.

Na postech prvních trenérů týmů v Akademii ČH působí výhradně trenéři s nejvyšším možným vzděláním s trenérskou licencí „A“. O veškeré činnosti Akademie se podávají na svaz čtvrtletní hlášení. „Zástupci akademií plus trenéři mládežnických reprezentačních týmů se scházejí zhruba jednou za měsíc a na těchto srazech probíhá diskuze o hře i tréninku. Nejlepší hráči z Akademií jsou zde doporučováni do národních týmů,“ připomíná Liška.

Co tedy motorácká Akademie ČH svým hráčům nabízí? „Plnohodnotný tréninkový program, který představuje osm tréninkový jednotek týdně na ledě i suchu pro juniorku a sedm pro dorost. K tomu v závodním období dva soutěžní zápasy. Juniorka má vždy v pondělí a v úterý dvoufázový trénink. Ti nejtalentovanější jsou ještě zařazeni do Development programu Aleše Kotalíka a dostávají jednu hodinu ledu týdně navíc, kde pracují na zdokonalení individuálních dovedností, zejména se věnují zakončení,“ vypočítává Liška.

Akademie ČH se pochopitelně zaměřuje hlavně na hráče z Budějovic a jihočeského regionu. V uplynulé sezoně měla 72 členů. „Zhruba dvě třetiny byly z Budějovic a třetina přespolních. Jsme nejsilnější klub na jihu Čech a cílem naší Akademie je, abychom nejtalentovanější hráče z kraje přivedli právě k nám,“ přeje si Bednařík. „V minulosti se stávalo, že odcházeli do klubů mimo kraj, kde jim byly nabízeny lepší zejména materiální podmínky. Dnes už jsme ale naprosto konkurenceschopní, co se týká materiálního zabezpečení, obsazení trenérských postů, a tréninkového programu. Hráči dostávají předepsaný počet hokejek, výzbroj a příspěvek na brusle, tréninkový a vycházkový textil.“

Rezervy ale cítí v infrastruktuře. „O dobudování potřebného zázemí Budvar arény opakovaně, prozatím neúspěšně, jednáme s majitelem arény, tedy Městem České Budějovice. Pokud nebudeme schopni tyto nedostatky odstranit, riskujeme ztrátu statusu. Přespolní ubytováváme, všichni hráči dostávají na konci tréninkového dne teplou večeři, jeden z našich největších partnerů Madeta zajišťuje svačinu, tu ale pro všechny hráče našeho klubu. K tomu pitný a vitaminový režim. Hráči mohou využívat služeb fyzioterapeutů, masérů a lékařů. Jednou v týdnu využívají rehabilitaci. Servis mají naši hráči skutečně srovnatelný s nejlepšími českými ale i evropskými mládežnickými akademiemi,“ oceňuje Bednařík. „V Akademii pracuje specializovaný kondiční trenér a trenér brankářů, oba fungují i pro žákovské kategorie. Od letošní sezóny ještě přibudou další specializované posty: trenéři bruslení, dovedností a obránců. I ti budou působit v rámci celé mládeže,“ dodá.

Juniorka Motoru se v uplynulém ročníku dostala do finálové dvanáctičlenné skupiny extraligy a jen o kousek jí unikl postup do play off. Do závěrečných bojů se nedostal ani dorost, který ale rok předtím slavil titul mistra republiky. „To byl velký úspěch, ale týmové výsledky nejsou u mládežnických celků na prvním místě,“ namítne Bednařík. „Hlavní je schopnost výchovy špičkových vlastních hráčů pro profesionální hokej, hlavně pro naše seniorské áčko,“ deklaruje primární cíl.

A ten se také daří velice dobře plnit. „Trenér prvního mužstva Vašek Prospal má k mládežnickému hokeji velice blízko a v uplynulé sezóně bylo skvělé se dívat, kolik mladých kluků v prvním týmu dostalo šanci. Osm hráčů z Akademie si zahrálo za áčko: Beránek, Novák, Prospal mladší, Vaculík, Hrubec, Svach, Vojta Doktor a gólman Svoboda. To je skvělá vizitka jednak naší práce, ale i plnění klubových cílů. Také jsme byli spolu s Kladnem oceněni na svazové konferenci za příkladné zařazování mladých hráčů do seniorského hokeje. A to i přesto, že áčko má za úkol naplnit zejména postupové ambice klubu. Je to další motivace pro nás, ale hlavně kluky, aby se poprali o svou šanci v prvním mužstvu,“ netají Liška spokojenost s tím, kolik prostoru letos členové Akademie dostali v seniorském hokeji.

Roční rozpočet mládežnického Motoru činil v uplynulém roce 21 milionů korun a v příští sezoně bude zřejmě ještě o dva miliony vyšší. „To je celý rozpočet na naši mládež. Akademie z něj spolkne nějakých sedmdesát pět procent. Musíme poděkovat našim největším partnerům mládežnického hokeje, tedy městu České Budějovice, Jihočeskému kraji a Nadaci ČEZ,“ vzkazuje Bednařík. „Další finance určené na konkrétní trenérské posty nám přidává svaz a zbytek musíme sehnat a získat z oddílových příspěvků. Pro příští sezonu navíc mládež disponuje penězi, které áčko získalo za vítězství v Chance lize. Těchto sedm set padesát tisíc korun jde na rozvoj žákovských mužstev,“ uzavírá Stanislav Bednařík pohlednici z českobudějovického mládežnického hokeje.