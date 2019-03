Kdy na semifinále 1. zápas: Vsetín – ČEZ Motor ČB 0:2 2. zápas: Vsetín – ČEZ Motor ČB 0:6 3. zápas: ČEZ Motor ČB – Vsetín 2:0 4. zápas: ČEZ Motor ČB – Vsetín 3:4 5. zápas – pátek 22. 3. : Vsetín – Motor ČB (17.30) příp. 6. zápas – neděle 24. 3. : Motor ČB – Vsetín (17) příp. 7. zápas – úterý 26. 3. : Vsetín – Motor ČB (17.30)

Přitom to všechno vypadalo tak jasně. V osmé minutě zápasu vedli Jihočeši 2:0 a soupeř, který do té doby nedal v sérii ani gól (!), vypadal, že je zralý na ručník.



Jenže stačily dva nenápadné góly a ještě do první přestávky bylo vyrovnáno. Začátek druhé třetiny, to byla ze strany českobudějovického týmu zatím nejhorší fáze utkání v celé sérii. „Úplně jsme přestali hrát. Víc bych to teď nechtěl rozebírat,“ zlobil se trenér Motoru Václav Prospal.



Do druhé přestávky sice ještě stačil Václav Karabáček snížit na rozdíl jediného gólu, ale vyrovnání nepřinesl ani doslova drtivý tlak v závěrečném dějství. Poměr střel na branku v něm byl 16:1 pro domácí, ale odchovanec píseckého hokeje David Gába v brance hostujícího týmu i s patřičnou dávkou štěstí odolal.



„Takhle jsme si průběh zápasu nepředstavovali,“ posteskl si Prospal. „Hrajeme se silným soupeřem a série se vrací do Vsetína,“ nechtěl se pouštět do většího hodnocení zápasu.



Hosté ze Vsetína se do hodnocení nepustili vůbec, protože na pozápasovou tiskovku opět nedorazili…