O hradeckém hokeji si všichni na jihu Čech určitě myslí své, to je jasné, ale bouřlivou atmosféru na stadionu jim můžeme bohužel jen závidět…Hradeckým už prakticky o nic nešlo, přesto do utkání vstoupili lépe.

V 5. min. tečoval Nedomlelovo nahození Jergl, na což Hrachovina zareagovat nemohl. Kotouč se odrazil od obou tyčí, ale videorozhodčí ho odhalil za brankovou čárou a domácí vedli. Východočeši byli na koni, v přesilovce ale mohl vyrovnat po rychlém brejku Piskáček po Pechově přihrávce. F. Novotného však ve vyložené příležitosti ani nadvakrát nepřekonal.

Jinak to ale byli domácí, kdo vládl první třetině. Potvrzovali, že Prezidentský pohár nevyhráli náhodou. Na jejich straně přibývalo velkých šancí a Motor držel ve hře Hrachovina v brance. Zazářil především při sólu Perreta, který se, ač faulován, proháčkoval hostující obranou, ale na nevysokém ochránci svatyně si naštěstí vylámal zuby.

Po změně stran Jihočeši přidali, ale nebezpečnější byl pořád domácí celek a Hrachovina musel tahat ze své mošničky další výborné zákroky. Při střele Pilaře po vyhraném vhazování dokonce při přesilovce Motoru mu navíc pomohla tyč. Hostujícím hráčům rozhodně nešla upřít snaha, bruslili, poctivě bojovali, tlačili se před branku, stříleli, ale do větších šancí se proti silnému soupeři prosazovali jen velice těžko.

Motor přežil v závěru prostředního dějství drtivý tlak domácích při početní výhodě a podruhé šel do kabin šel i nadále pouze s jednobankovou ztrátou, která ho stále ponechávala ve hře. Do třetího dějství vstoupili hosté s maximálním úsilím, vidina čtvrtfinále byla nesmírně lákavá. Ale překonat F. Novotného v brance se jim nedařilo, i když jejich nápor postupně sílil. Hradec už se zaměřil pouze na bránění nejtěsnějšího náskoku. Jenže prosadit se gólově bylo strašně těžké. Hrál se hokej, který měl parametry play off.

Čtyři minuty před koncem to konečně přišlo. Valský se skvěle protáhl až před branku a po jeho akci dorážel Vondrka – 1:1. Tím měl Motor postup do čtvrtfinále jistý. V prodloužení sice rozhodl domácí Kelly Klíma, ale radost Jihočechů to pokazit nemohlo!

Branky a nahrávky: 5. Jergl (Nedomlel, Perret), 64. Kelly Klíma (Lalancette) – 57. Vondrka (Valský, Štencel). Vyloučení: 6:8, bez využití. Rozhodčí: T. Horák, Stano – Rampír, Bohuněk. Diváci: 4066.

Hradec: F. Novotný – Gaspar, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Šalda – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Cingel, R. Pilař – Miškář. Trenéři: T. Martinec a Čihák.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Piskáček, Percy, Bindulis, Šenkeřík, Bučko – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – J. Ondráček Pech, Abdul – Gulaš, Koláček, Vondrka – Valský, J. Novotný, D. Voženílek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.