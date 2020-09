Utkání totiž bylo na žádost soupeře kvůli zdravotnímu stavu některých jeho hráčů odloženo. Náhradní termín teprve bude oznámen později. Jihočeši by tak měli odehrát nejbližší extraligový duel v úterý v Plzni (17.30).

Odložené dva zápasy samozřejmě nejsou nic příjemného, ale nějaký nepřekonatelný problém to rozhodně není. „Alespoň jsme kvalitně potrénovali. Každým tréninkem to jde nahoru,“ pochvaluje si asistent trenéra Aleš Totter. „Důležité je, že kluci mají i po dvou porážkách hlavy nahoře. Řeší to, baví se o tom. Jejich reakce je pozitivní. Rozhodně jim není jedno, jak jsme vstoupili do sezony. To je strašně důležité,“ zdůrazní.

V pátek dostalo mužstvo volno a nyní bude tři dny v kuse trénovat. Tento tréninkový mikrocyklus vyvrcholí úterním duelem v Plzni. „Poctivý tréninkový proces nám pomohl,“ spokojeně konstatuje asistent.

Jedna věc mu ale jasná není. „Nevím, proč se nevyužívají volné termíny, když v pátek nehrajeme my a Třinec, v neděli zase Plzeň. Vždycky jsou to dva zdravé týmy, které stojí. Přitom svaz na nás apeloval, abychom volné termíny využívali. V tomhle funguje Chance liga pohotověji,“ diví se.

Pro Motor je důležité, že jsou všichni hráči zdrávi. „Byly tam nějaké drobnosti u dvou hráčů, ale všichni by měli být v pořádku,“ informuje Aleš Totter.